Český fotbal čeká ve strachu, hrozí devastující škody. Co reakce sponzorů? | iSport.cz

Pandemie koronaviru pohnula s výhybkou. A fotbal se ocitl na slepé koleji. Hnutí počítá masivní ztráty a bojí se, co přijde. Byť největší partneři a sponzoři vyjadřují v těžké době asociaci a klubům podporu a zatím neaktivují dramatická ekonomická opatření, nic nebude jako dřív. „Může to být rána srovnatelná s tím, když Sazka přestala financovat sporty. Fotbal se bude muset uskrovnit,“ říká ekonom Petr Zahradník. Pokud krize skončí do poloviny roku, měl by to největší český sport ustát, přestože následky pocítí. V opačném případě může nastat kalamita se stomilionovými ztrátami.