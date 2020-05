Proč trenéři nemohou do kabin, divil se Hejkal. "Fandění" naopak vítal | iSport.cz

Před zápasem přišel na stadion, chtěl si to namířit za hráči do kabiny, ale nebyl vpuštěn. Nad nařízením, které klubům přistálo v e-mailové schránce vpředvečer utkání, trenér Stanislav Hejkal jen kroutil hlavou. „Před zápasem navíc přišel manuál, že trenér nesmí před zápasem ani o poločase do kabiny, čemuž vůbec nerozumím. Chápu, že to ministerstvo zdravotnictví myslí dobře, ale někdo přece tyhle věci musí korigovat,“ láteřil po utkání, v kterém jeho Teplice porazily Liberec 2:0. FORTUNA:LIGA po pětasedmdesáti dnech koronavirové stopky zase roztočila kola.

Jak jste spokojený s vítězstvím v zápase, na který jste čekali víc dva měsíce?

„Sehráli jsme ho tak, jak jsme chtěli. To znamená po taktické stránce výborně. Chtěli jsme hrát z bloku, hlavně na naší polovině, jelikož jsme znali sílu Liberce. Když na ně vylezete, jsou silní v míčích za obranu na Malinského a Peška. Pokud mají tihle hráči prostor, dovedou ho využít. Čekali jsme na ztráty míče uprostřed hřiště, což nám vyšlo. Trubač nádherně našel Kučeru a vedli jsme 1:0. Pak jsme dali ještě jednu branku, nicméně poté jsme se dostali pod tvrdý tlak. Liberec měl možnosti snížit. Ustáli jsme to. Moc si toho cením, jelikož jsme měli sedm hráčů mimo hru, šest ze základní sestavy. A jsem rád, že jsme se odlepili od spodních pozic.“

Jak jste vnímal zvláštnosti zápasu?

„Ano, bylo to zvláštní. Přišel jsem na zápas a na stadionu bylo deset pořadatelů a třicet kamer. Před zápasem navíc přišel manuál, že trenér nesmí před zápasem ani o poločase do kabiny, čemuž vůbec nerozumím. Chápu, že to ministerstvo zdravotnictví myslí dobře, ale někdo přece tyhle věci musí korigovat. Kulisa byla doplňková… Jak říkám, bylo to zvláštní a pro nás jsou body zlaté.“

Fandění z reproduktorů ale bylo příjemné, že?

„Ano, díky za to. Když slyšíte ozvěny kopnutí do míče… To si pak přijdete jako na přípravném utkání. Prázdné stadiony k fotbalu nepatří. I když jsme vyhráli, tak pořád tvrdím, že fotbal se hraje pro diváky.“

Odváděla hygienická opatření hráče od koncentrace na zápas? „Dodržujeme to už čtyři neděle. Nejprve jsme trénovali po skupinkách, sprchovali se jinde. Hráči si na to navykli, soustředili jsme se jen na taktické věci. Podmínky šly stranou.“

Zápas s Libercem byl dvakrát odložen kvůli nezpůsobilému terénu. Přes noc v Teplicích pršelo, před zápasem byl dokonce silný liják. Neměl jste obavy, zda se utkání znovu neodloží?

„Ne, trávník byl ve velice kvalitním stavu a déšť mu neuškodí. Co se stalo v únoru a v březnu bylo důsledkem mrazů. Déšť jsem kvitoval, aspoň míč létal. Spíš jsem měl strach, co bude s Řezníčkem, jelikož mi bylo ráno řečeno, že čtrnáct dní s ním nemohu počítat. Nakonec jsme ho díky injekcím dali dohromady.“

Nakolik mužstvu pomůže vítězství po psychické stránce?

„Určitě moc. Každé vítězství se počítá, Liberec je velmi kvalitní mužstvo. Kdyby u nás vyhrál, dostal by se na pohárové pozice. Snad se začneme pomalu zvedat.“