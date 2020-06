Bohemians - Sparta: Ďolíček obklopily plošiny! Nej výhled pro fanoušky Sparty | iSport.cz

Parkovací místo za úzkou a nízkou východní zdí Ďolíčku je aktuálně snad nejžádanější v celé Praze, zóny nezóny. Každé volné místo skýtá příležitost, jak vidět fotbal za zavřenými branami, jen štafle totiž nestačí.

Jasně, malými žebříky byla zeď obsypaná ještě víc než při zápasech s Teplicemi a Budějovice. Aby ne, jde o derby se Spartou. Jenže štafle a obsypané balkony svou pozornost už získaly, teď přišla na řadu těžká technika.

Nedaleko vchodu pro hosty se hodinu před výkopem montovalo malé lešení. „Hlavně nespadnout,“ prosil zručné fandy technický ředitel Bohemians Milan Boubín. Tentokrát nešlo o zbožné přání vzhledem k ligovému umístění, ale apel na opatrnost desítky „klokanů“, co se chystala z konstrukce zápas sledovat.

To hlavní stálo o pár metrů dál. Nejdřív přijela na vozíku konstrukce složená z palet, nahoře s malou teráskou. Dokonce zastřešenou, což se osvědčilo už před zápasem, když ve Vršovicích pořádně sprchlo.

Okolo paletového „Sektoru Covid“ se pak rozestavily dvě vysokozdvižné plošiny. „Dali jsme za ní sedm tisíc a to byla ještě kamarádská cena, normálně by to bylo 12,“ chlubili se shora fanoušci Bohemians, že za možnost sledovat z dálky jeden zápas dali řádově víc, než by je jindy stála vstupenka.

Nejvýš ale byla dvojice fanoušků v rudém, jejich klícka shlížela na stadion z výšky druhého patra okolních domů a měli to i levnější. „Vlastně nic, půjčuju si ji od kamaráda,“ chlubil se sparťan.

Ani stadion nebyl úplně prázdný. Kromě sponzorů pozval klub na derby se Spartou přibližně padesátku permanentkářů. Tradičně nejhlasitější ultras ale mezi nimi chyběli, jejich heslem je „všichni, nebo nikdo,“ a tak vytvářeli atmosféru vně stadionu.

I tak umí „klokani“ vytvořit atmosféru, která by na jiných stadionech snesla srovnání s průměrem. Derby mohlo začít.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 85. Tetteh Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Köstl, Bederka, Bartek – Jindřišek (C), Ljovin (89. Keita) – Květ (57. Vodháněl), Hronek (71. Vaníček), Hůlka – Mosquera (46. Osmančík). Hosté: Heča – Sáček (75. Vindheim), Hancko, Štetina, M. Frýdek – Trávník (89. Karabec) – Hložek, Kanga, Dočkal (C) (89. Mandjeck), Moberg Karlsson (78. Matěj Hanousek) – Kozák (46. Tetteh). Náhradníci Domácí: Keita, Krch, Le Giang, Vaníček, Vodháněl, Schumacher, Osmančík Hosté: Nita, Costa, Karabec, Vindheim, Tetteh, Mandjeck, Hanousek Karty Domácí: Mosquera, Hronek, Osmančík, Ljovin Hosté: Štetina, Dočkal Rozhodčí Proske – Kotík, Dresler (Adámková) Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice