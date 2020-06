Karabec prvně v základu: Rozkoukával jsem se, ale nervozitu jsem odboural | iSport.cz

Trenér Václav Kotal na něj ukázal. Adam Karabec šel a blýskl se vynikajícím výkonem. Stále teprve šestnáctiletý ofenzivní záložník přetavil svou premiéru v základní sestavě Sparty v parádní představení. Při výhře 2:0 nad Opavou měl prsty v obou trefách favorita. „Jde to teď hodně rychle, snažím se to nějak chytit,“ usmíval se spokojeně po čtvrtém triumfu Pražanů za sebou.

Ve statistikách FORTUNA:LIGY mu zatím svítí pět startů, rovných sto minut. Během tohoto období už ale Adam Karabec zvládl přesný zásah i asistenci. Tou připravil v souboji 29. kola proti Opavě pojišťovací trefu pro Martina Frýdka a korunoval svůj skvělý part.

První zápas v základní sestavě a hned takhle výrazný výkon. Na Opavu budete vzpomínat v dobrém, že?

„Jsem moc rád, že jsem dostal šanci. Na začátku jsem se trochu rozkoukával, ale postupně jsem se do toho dostal. Mohlo to být lepší, měl jsem tam pár zbytečných ztrát. Ale za výhru jsem samozřejmě moc rád.“

Přiznejte, pohltila vás krátce před výkopem nervozita? Přece jen, pořád je vám teprve šestnáct let.

„Malá nervozita byla, ale snažil jsem se to nějak odbourat. Když jsem nervózní, hraje se potom hůř. Snad se mi to povedlo.“

Snažili se vás spoluhráči povzbudit?

„Jasně, pomáhali mi a jsem za to moc rád.“

Nejvýraznější moment jste si schoval na druhý poločas, kdy jste připravil branku pro Martina Frýdka. Jak jste tu situaci viděl?

„Byl přede mnou jeden obránce. Rozhodl jsem se, že zkusím jít přes něj. Viděl jsem, že už tam pak nikdo není, navíc to bylo v prostoru, kde mě nemohl faulovat. Pak jsem to zkoušel lobnout na zadní tyč na Frýďase (Frýdek). Vyšlo to skvěle.“

Ještě před pár měsíci jste pendloval mezi dorostem a béčkem, nyní jste byl v základní sestavě prvního týmu. Nejde všechno rychleji, než jste si vůbec mohl vysnít?

„Určitě, jde to teď hodně rychle. Já se to snažím nějak chytit. (usmívá se) Snad to bude všechno dobré a budu takhle pokračovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11. Kozák, 71. M. Frýdek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Vindheim, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Hložek, Trávník (46. Sáček), Kanga (76. Dočkal), Karabec (76. Mandjeck), Moberg Karlsson (65. M. Frýdek) – Kozák (C) (65. Tetteh). Hosté: Fendrich – Hrabina, Hnaníček, Žídek (C), Helešic – Mondek (75. Sus), Schaffartzik, Jan Řezníček, Jursa (78. Železník), Dordić (83. Šcudla) – Juřena (83. Texl). Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Mandjeck, Sáček, Frýdek, Dočkal, Tetteh Hosté: Lasák, Zapalač, Sus, Hošek, Železník, Texl, Šcudla Karty Domácí: Trávník, Hancko, Štetina Hosté: Žídek Rozhodčí Marek – Vodrážka, Batík Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 300 diváků