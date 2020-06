Vytočený Rada: Hlídat Chorého já, gól by nedal! A to mám metr sedmdesát | iSport.cz

Rozpálený až doběla byl po první porážce v nadstavbové části FORTUNA:LIGY. Petr Rada sepsul Martina Doležala za způsob, jakým při rohovém kopu „bránil“ střelce vítězné trefy Tomáše Chorého. „Kdybych Chorého hlídal já, gól by nedal. Nedal, a to mám metr sedmdesát. Ten gól by nedal,“ vztekal se jablonecký trenér. A to po porážce 0:2 v Plzni nebylo od vyhlášeného bouřliváka vše, na mušku si vzal – již tradičně – projekt videorozhodčího…

Před rohovým kopem, ze kterého udeřil Chorý, fauloval Aleš Čermák vašeho obránce Dominika Plechatého. Zaznamenal jste to?

„K tomu se nebudu vyjadřovat. Máme tady ten VAR, my jsme ho zavedli a je úplně k h.... Tak co mi k tomu můžete říct? Proč se na to nešli podívat? Choděj se na nás dívat, zda chodíme s rouškou a pak tohleto nechají… Doležal ale musí Chorého obsadit.“

Jste na něj naštvaný?

„Pokud máte nějaký úkol, musíte ho splnit. Něco vám řeknu. Kdybych Chorého hlídal já, gól by nedal. Nedal, a to mám metr sedmdesát. Ten gól by prostě nedal. Předtím jsme přežili situace, kdy jsme mohli dostat gól, mohli jsme se z toho poučit. Soupeř pak neměl tlak, nic, jen využil standardku. Na tu se můžete připravit, vždycky je škoda, když z ní dostanete gól.“

Doležalovi se na jaře nedaří, ještě neskóroval. Máte zraněné, na výběr moc není, přesto neuvažuje o tom, nechat mu psychicky odpočinout a příště na hrot nasadit třeba Jana Matouška?

„Z čeho by si měl odpočinout psychicky? Furt tady mluvíme o nějaké psychice… On je přece profík. Pokud bude zdravý, bude dostávat příležitost. Sám se musí nad sebou zamyslet. Po pauze nejsou jeho výkony optimální, byl měsíc zraněný, ale pořád je to pro mě útočník číslo jedna. Nejsem takový, že pokud mu nevyjde zápas, hned Martina vyndám. Kdybychom měli takové frajery tři, je to něco jiného. Jenže my takový typ nemáme. A Matoušek? Budeme hrát doma, soupeř bude vycházet ze zajištěné obrany, on je rychlý, brejkový, asi by to měl hodně těžké.“

Proti Plzni se dostal k několika zajímavým únikům, ale nic nedotáhl do konce. Je to jeho největší minus?

„Ano, tohle je Matyho velký problém. Chce všechno řešit v rychlosti, ale někdy musíte taky zpomalit. Je ještě mladý hráč, má hodně co zdokonalovat. Brejkové situace jsme nevyřešili dobře, myslím, že se někdy v takových situacích dá přes Plzeň dostat. Ale nám se to bohužel nepovedlo. Potrestala nás ze dvou situací, které jsme jim sami nabídli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. Chorý, 71. Al. Čermák Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), J. Kovařík – Bucha (81. Hořava), Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (81. M. Havel), J. Kopic (60. Mihálik) – Chorý (54. Beauguel). Hosté: V. Hrubý – Libor Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob – Považanec – Matoušek (79. Pleštil, 86. Černák), Kratochvíl, Hämäläinen (83. T. Pilík), Sýkora – Doležal (C) (83. Velich). Náhradníci Domácí: Sváček, Hořava, Limberský, Beauguel, Havel, Mihálik, Pernica Hosté: Hanuš, Štěpánek, Pilík, Acosta, Pleštil, Velich, Černák Karty Domácí: Beauguel Hosté: Kratochvíl, Hämäläinen Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Myška Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 2 472 diváků

