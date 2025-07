Vydra: Bolí mě úplně všechno. Takovou radost jsem nezažil, jsem na tým pyšný

Jak složité bylo na hřišti ustát všechny složité momenty?

„V první řadě jsem moc rád, že nás nepoložil inkasovaný gól na 0:1. Nerozsypali jsme se, je skvělé, že tady Karlos (vedle stojící Spáčil) dal na 1:1. Já jsem si pak dal takovou narážečku s gólmanem, snažil jsem se ho přehodit a vyšlo to. První poločas jsme tímhle zvládli, bylo to ale strašně náročné.“

Kolik sil vás stál zápas?

„Už jsme tahali z posledního. Kritický moment byla červená karta (pro Zeljkoviče). Naštěstí nám jejich stoper dal dáreček a šel také ven.“

Dalším kritickým momentem bylo, když rozhodčí odběhl zkoumat penaltový zákrok na Doskiho ve chvíli, kdy už si Durosinmi bral balon k puntíku.

„Všiml jsem si, že domácí lavička signalizovala, že tam byla ruka. Nevím, tak daleko jsem neviděl (Vydra už v tu chvíli byl na střídačce). Naštěstí penalta platila, Rafik ji dal a nešlo se do prodloužení. Obrovská úleva.“

Teď vás nejspíš čeká hektický program, jak tohle zvládnout?

„No…Zítra (ve čtvrtek) přiletíme domů a v pondělí prý zase letíme. Rodina si mě moc neužije, děti také ne. Ale naštěstí jsme to zvládli, víme, že máme jistotu Evropské ligy. Můžeme být trošku uvolněnější. Chtěli jsme to otočit, to každý signalizoval, že si za tím jdeme. Jsem na tým pyšný, že jsme to zvládli. Stálo to hodně sil, bude to náročné, ale znovu říkám – jsem pyšnej.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Právě charakter zdobí nejvíc váš tým?

„Nebylo to vůbec jednoduché. Neubránili jsme dvě standardky za sebou. První jsme neodvrátili čistě, přišla druhá a dostali jsme gól. Tam byl nějaký blok, já byl u skórujícího hráče, ale stál jsem za ním mezi gólmanem, kam mě Flo (Wiegele) poslal. Šlo to pak na druhou stranu a mohl to zakončit. Ale naštěstí nás to nepoložilo a první poločas jsme zvládli. Trenér nám před zápasem říkal, že jdeme vyhrát, když se to povede o gól, bude se prodlužovat. Nakonec jsme to zvládli o dva.“

Už v úterý vás čeká zápas proti Rangers, vy máte s ostrovním fotbalem zkušenosti.

„Pojedeme si to tam rozdat. Je super, že máme jistou Evropu, nemusíme myslet na to, co by se stalo, pokud náhodou vypadneme, Ale nejdřív musíme zregenerovat. To bude náročné, navíc po cestování, k tomu hrajeme venku. Musíme nabrat síly.“

Jsou tyhle postupové momenty důvodem, proč stále hrajete fotbal?

„Nějaké roky mám, nebudu lhát, bolí mě teď úplně všechno. Ale radost v kabině po utkání byla neskutečná, ještě jsem takovou ani nezažil. Opravdu obrovská euforie.“