Karvinou v Olomouci naštval rozhodčí Berka. Nebyl ve své kůži, rýpl si trenér Jarábek | iSport.cz

Na úvod: Karviná na Hané prohrála zasloužené, protože si v defenzivě počínala trestuhodně a vpředu naopak neproměnila řadu šancí, loučící se brankář Miloš Buchta zářil.

Ale přesto hosté cítili křivdu.

První moment: 33. minuta a penalta pro Sigmu po Qoseho faulu na mladíčka Kryštofa Daňka. Záložník hostí si počínal velmi nešikovně. „Přišla mi jasná, dostal jsem se přes něj a brnknul mi o nohy,“ popisoval sedmnáctiletý talent.

„Velmi přísná,“ reagoval trenér Karviné Juraj Jarábek. „Možná se teda měla na druhé straně kopat stejná, když Buchta zrámoval Taiwa,“ připomněl kouč tvrdý zákrok olomouckého gólmana, při kterém však zkušený borec nejdřív viditelně odehrál míč. „Bylo tam hodně zvláštních situací...“

Nejspornější moment přišel v 80. minutě, kdy Martin Šindelář přidal kontaktní branku na 3:2. Jenže sudí Ondřej Berka ji neuznal kvůli údajné hře rukou.

„Kdybych věděl, že mi to spadlo na paži, tak se ani nerozčiluju, ale žádná ruka to nebyla. Je to škoda, VAR bohužel není všude,“ zlobil se Šindelář. „I lidé z televize mi říkali, že to na ruku nevypadalo.“

„Ruky jsem si vůbec nevšimnul, myslel jsem, že pískl ofsajd. Těžko říct, ale každý dělá chyby, i rozhodčí. Někdy vám to pomůže, někdy uškodí,“ uvedl Buchta.

Sám Šindelář naopak reklamoval ruku u olomouckého Václava Jemelky, když ve 48. minutě zastavil na brankové čáře jeho střelu: „Skákalo to někam od stehna, možná od ruky. Rozčilovali jsme se, ale těžko říct. Tam to měl rozhodčí hodně složité.“

Reakce domácích? „Bylo to daleko, těžko to můžu z lavičky posoudit,“ uzavřel trenér Radoslav Látal.

Kromě výhry jej může těšit i fakt, že v pondělí mu dorazí nová posila: zkušený obránce Roman Hubník z Plzně se po dlouhých letech vrací domů.