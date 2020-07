Starka: Pro nás je dobře, když se liga nedohraje. Nepadáme, jsem nadšenej | iSport.cz

Bez vytáček narovinu říká: „Když se liga nedohraje, nepadáme, jsem nadšenej.“ Slova prezidenta 1. FK Příbram Jaroslava Starky jsou výmluvná, pochopitelně nemá příliš důvodů tlačit na dokončení zápasů ve skupině o záchranu. „Z čeho ale nejsem nadšenej, je situace v Karviné, v celém regionu. Je mi to líto. Dohrávat se to prostě ani nemůže.“

Už jste o tom hovořil s předsedou Ligové fotbalové asociace Dušanem Svobodou?

„Říkám mu furt, že se to nedá dohrát. Nejdřív Třinec, teď Karviná, pan Wolf (člen správní rady klubu) je z toho hotovej, protože to má po celém městě, lidi tam ani nemůžou pomalu jít ven. Jak má šéf klubu říct svým hráčům, že tam mají jet hrát fotbal, když mají doma rodiny, děti, staré rodiče? Já vím, že vy si to zase dáte do souvislostí, že když hrajeme o padáka, že to je pro nás dobře...“

A vyvrátíte to?

„Nevyvrátím. Říkám ano, je to pro nás dobře, když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšenej. Ale Karviné je mi líto. A pokud má být ten tým třeba čtrnáct dní v karanténě, pak trénovat a teprve potom jít hrát, to jsou tři týdny pryč, a to se prostě ani dohrát nedá. Říkám to LFA, zastavte ten spodek, ať si to dohrajou ti nahoře, rozdají si to o poháry, Slavia dostane titul a pak třeba rozšiřte ligu o dva mančafty.“

Když jste tohle vedení LFA říkal, nákaza v Karviné ale ještě nebyla...

„Nebyla, ale byla v Třinci. V oblasti, která je teď celá riziková. Šéf Dušan Svoboda operuje tím, že máme řády, že je pravda, že v případě nedokončení soutěže nikdo nepadá, jeden by postoupil z druhé ligy... Musí se prostě svolat ligové shromáždění a čím dřív, tím líp, protože si zkrátka musíme všechno mezi sebou vyříkat.“

Čili pokud se uskuteční grémium, víme, jak budete hlasovat.

„Ale já to beru rozumem. Už předtím jsem přece říkal, že se to dohrát nedá, že to někoho prostě musí trefit. S Dušanem Svobodou jsem se o tom bavil a říkal mi, že na podzim to budeme řešit znova... Já mu říkám, že to vím, ale tehdy budeš mít rok na všechny ty termíny. Teď žádný prostor není.“

Čili posunutí termínovky pro vás neexistuje.

„Jakékoliv posouvání termínovky je pro mě neakceptovatelné, to prostě nejde. Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga, lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to prostě nejde. Ale ať se ostatní kluby vyjádří a ty si rozhodnou. Když řeknou, že jdeme hrát, podvolím se, co mám dělat? Ale to nejde. Podívejte se v Německu na Drážďany. Dva nakažení, čtrnáct dní karanténa natvrdo, pak je nechali týden trénovat, pustili je do zápasu a byli v hajzlu... Tady říkáme, jak jedem německý model, ale s českou uličkou.“

Budete třeba kluby z vršku ligy případně přemlouvat, aby se připojily k vašemu postoji? Aby vám pomohly podpořit nedokončení skupiny o záchranu?

„Hele, já nikam na Spartu, Slavii ani do Plzně volat nebudu. Ať si to rozhodnou podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Jestli chce někdo ten spodek nechat dohrávat, tak je to blázen, není to normální člověk.“

