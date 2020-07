BEST OF LIGA NARUBY: gól zadkem v derby i kofola ve slavícím kotli | iSport.cz

Ligový ročník 2019/20 je téměř za námi, zbývají už dohrát jen dvě závěrečná kola skupiny o záchranu. Proto je čas připomenout si 20 nejkurióznějších momentů, které v průběhu celé sezony zaznamenával pořad TV iSport LIGA NARUBY. Začínáme druhou desítkou - tedy pořadím od 20. do 11. místa. A na co se můžete těšit? Třeba vlastňák Michala Sáčka, hráče s číslem deset v roli brankáře nebo divoké pohyby Dameho Diopa. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu to nejlepší z Ligy naruby!