RENTGEN: Dočkal brzdí útok Sparty. Pohodlnost i špatná práce s prostorem

Pod palbou kritiky se v poslední době zmítal záložník Sparty Bořek Dočkal, a to především po nepovedeném utkání Letenských na hřišti Plzně (1:3). Dvaatřicetiletý středopolař nastoupil ve Štruncových sadech v základní sestavě poté, co předtím na Celtiku dostřídával až v samém závěru. “O Bořku Dočkalovi se říká, že je ofenzivní klenot, kreativec, ale až tolik to pravda není,” nastínil redaktor deníku Sport Pavel Hartman. Ten se zaměřil na tři situace, ve kterých sparťanský lídr mohl sehrát hlavní roli při výstavbě útoku svého týmu. Moderuje Martin Pešout. Více ve VIDEU.