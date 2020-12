Vytáhli ho ze školy. V 16 letech trápil Liberec, blýskl se i drzou kličkou

16 let, tři měsíce a čtyři dny. Opavský Mikuláš Kubný (16) se pod Ještědem výrazně zapsal do historie, stal se totiž nejmladším startujícím gólmanem v ligové historii. O více než rok předskočil aktuálního držitele rekordu Stanislava Dostála, který debutoval v sedmnácti, improvizovanou sestavu hostí přitom proti Slovanu výrazně podržel, když si připsal hned šest zákroků. Nestačil jen na penaltu Michaela Rabušice a hlavičku Tarase Karačaraby.

Famózně vychytal Jakuba Hromadu, který zakončoval poblíž penaltového puntíku, úžasně vytáhl i hlavičku Michaela Rabušice, jež mířila přímo k tyči. Zuby si na něm vylámal i Jan Matoušek, Mikuláš Kubný lapil také pokus Rondiče, kterého si pak vychutnal chytrou kličkou. Na 16 let, sebevědomí a klid jako hrom.

Jak jste si ligovou premiéru užil?

„Musím říct, že naskočit do ligy v tak mladém věku není vůbec jednoduché, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Myslím, že jsem zápas zvládl dobře.“

To opravdu ano. Proti domácím jste tahal jeden zákrok za druhým...

„Jde o velké zkušenosti. Liberec hraje Evropskou ligu, my jsme navíc měli k dispozici jen poslepovaný tým... Soupeř do nás šel, z mé strany dobrý start. Všech zákroků si moc vážím.“

Kováč: Vytáhli jsme ho ze školy „Chtěl bych ho strašně moc pochválit. Na 16 let předvedl fantastický zákrok a to ani ne kvůli zákrokům, ale tím, jak působil. Byl klidný, dobře vyhodnocoval rozehrávku. Vytáhli jsme ho ze školy a uvedl se bravurně.“ trenér Radoslav Kováč o brankáři Kubnému

Nesrazil vás trochu inkasovaný gól ve druhé minutě z penalty?

„Penalta je vždy padesát na padesát, skočil jsem na druhou stranu. Ale všechny ostatní zákroky mi dodaly hodně sebevědomí, žádný nebyl lehký i kvůli tomu, že jsme skoro celou dobu bránili. Nahoře v ofenzivě jsme si nedokázali vytvořit příliš šancí, takže se hrálo v podstatě jen na naší půlce.“

Kdy jste se vůbec dozvěděl, že budete chytat?

„V pondělí večer mi volal trenér, že mám odjet na zápas. O základní sestavě jsem se ale dozvěděl až později.“

Zapsal jste se navíc výrazně do historie. Jste nejmladším brankářem, který kdy startoval v lize, co na to říkáte?

„Je vážně super se zrovna takovým způsobem zapsat do historie. Určitě jsem si nikdy nedovedl představit, že by se něco podobného mohlo stát. Jsem rád.“

