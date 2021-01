Vitík po debutu na Baníku: Motivací pro mě byli Hložek s Karabcem

Jak premiéru v nejvyšší soutěži hodnotíte?

„Bylo to hodně bojovné utkání, v těchto podmínkách se kombinační fotbal ani moc hrát nedal. Jsem rád, že jsem zažil premiéru zrovna v takovém zápase. Na Baníku, kde je to vždycky hodně vyhecované. Je to pro mě obrovská zkušenost.“

Byl jste před utkáním nervózní? Nebo spíš vyhecovaný?

„Určitě nahecovaný! A hodně. Nervozita přirozeně taky trochu byla, ale měl jsem velkou touhu Baník porazit.“

Hrálo se v hlubokém mrazu, vnímal jste to přímo na trávníku?

„Maximálně před utkáním. Jak už jste v zápase, tak si tyhle věci do hlavy moc nepouštíte a snažíte se podat co nejlepší výkon. Už tolik nezáleží na tom, jaké jsou zrovna podmínky.“

Nastoupil jste v defenzivní linii po boku Dávida Hancka. Byl pro vás velkou oporou?

„Je super s ním hrát, na svůj věk už má hodně zkušeností. Je vidět, že nám to společně docela jde, nula vzadu se počítá. Jsem rád, že se mnou komunikuje a pomáhá mi. Vážím si toho, že jsem nastoupil zrovna vedle něj.“

Napadlo by vás někdy dřív, že do první ligy skočíte už v sedmnácti letech?

„Pro mě byli velkou motivací oba Adamové (Hložek a Karabec). Ukázali, že i v takovém věku je možné se dostat do prvního týmu Sparty. Já jsem defenzivní hráč, u těch není obvyklé, že by v tomhle věku dostali takovou šanci. O to víc si vážím toho, že mi ji trenér dal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč – de Azevedo, Daniel Tetour (88. Ndefe), Holzer (86. Zajíc) – Kuzmanović (77. Potočný). Hosté: Nita – Plechatý, Vitík, Hancko, Matěj Hanousek – Vindheim, Sáček, Dočkal (C), Minčev (72. Trávník), Ladislav Krejčí st. (46. Karabec) – Juliš. Náhradníci Domácí: Budinský, Svozil, Potočný, Ndefe, Zajíc, Buchta, Mena Hosté: Heča, Lischka, Trávník, Karabec, Kozák, Šilhart, Ryneš Karty Domácí: J. Pokorný, Jánoš Hosté: Ladislav Krejčí st., Dočkal Rozhodčí Zelinka – Caletka, Podaný Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

