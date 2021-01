Kováč o Spartě, West Hamu a Opavě: Prohra s Baníkem? Nejhorší zážitek

Kde je zábava, tam je on. Ale už to není jako dřív. Dnes najdete Radoslava Kováče (41) od rána do večera na stadionu Opavy. Trenéřina ho pohltila. Prioritně sleduje týmy, vyznávající tříobráncový systém. „Třeba Brighton,“ překvapí bývalý reprezentant. Dnes měl řídit poslední celek FORTUNA:LIGY v dohrávce 13. kola proti Spartě (18.00), kde nedávno působil jako hráč a asistent. Jenže na lavičce nebude. Byl pozitivně testován na COVID-19.

Má třicet startů za reprezentaci. Hrál v Rusku (Spartak Moskva), v Anglii (West Ham), ve Švýcarsku (Basilej). Slušné na kluka z Loučné nad Desnou, ne? Teď se Radoslav Kováč upnul na kariéru kouče. „Snažím se být neskutečně náročný, detailista,“ říká v rozhovoru pro deník Sport. Těžko mohl dostat na rozjezd těžší úkol, než zachránit Opavu mezi elitou. Na cestě k malému zázraku se nesmí ohlížet na jména soupeřů. Aktuální mise zní jasně: skolit Spartu!

V kariéře jste toho prošel hodně. Který klub je vlastně váš srdeční?

„V Olomouci jsem začal hrát ligu, pořád ji sleduju. Ale moc známých už tam nemám. Můj taťka byl velký sparťan. A já jsem se do Sparty dostal. Nezapírám, že jsem její fanoušek. Kamarády mám ve všech klubech. I ve Slavii jsou kluci, se kterými jsem prožil spoustu krásných chvil.“

Radoslav Kováč Narozen: 27. listopadu 1979 (41 let) v Šumperku Pozice: trenér Klub: Opava (od 2020) Trenérská kariéra: Sparta (asistent, 2016-2019) Hráčská profesionální kariéra: Olomouc (1997–2003), Sparta (2003–2005), Spartak Moskva (2005–2009), West Ham (2009–2011), Basilej (2011–2012), Liberec (2013–2014), Sparta (2014–2016) V reprezentaci: 30 zápasů/2 góly, účast na MS 2006 a EURO 2008 Největší úspěchy: mistr Evropy U21 (2002), dvojnásobný mistr Švýcarska (2012, 2013), mistr Česka (2005), vítěz českého Superpoháru (2014) Zajímavost: ženatý s vicemiss2003 Klárou Medkovou, s níž má dva syny Radka (11) a Davida (9)

Na Letné jste skončil po příchodu Václava Jílka. Čekal jste to?

„Venca měl právo přivést si své spolupracovníky. Zvenku každý hodnotí, jak se tam co dělá a proč. Když tam pak ti lidé vlezou, zjistí, jak je to neskutečně náročné. Venca už ve Spartě předtím pracoval, věděl, do čeho jde. Celý klub věřil, že to zvládne. Bohužel se to nepodařilo.“

Proč se v české lize nechytli borci jako Izraelec Tal Ben Chaim? To přece není špatný hráč.

„Ben Chaim byl fantastický jeden na jednoho, měl výbornou střelu. Excelentní fotbalista. Jenže přišel zraněný, to byl největší problém. Trošku se v tom koupal. Trenér Stramaccioni ho nasadil do utkání s Crvenou Zvezdou Bělehrad, protože jsme potřebovali postoupit do Evropské ligy. Ale on nebyl stoprocentně připravený. Můj názor je, že Ben Chaimovi chyběla i větší náročnost k sobě samému. Cizinců tehdy přišlo strašně moc, bylo složité to celé rychle sladit. Turek, Izraelec, to nejsou národnosti, na které jsme v Česku zvyklí.“

Měl jste už delší dobu v hlavě vizi, že se stanete hlavním koučem?

„Vůbec ne. Když mi Adam Kotalík řekl, že budu dělat ve Spartě asistenta, řekl jsem mu: O.K., zkusím to. Úplně mě to chytlo, nadchlo. A teď jsem tady. (úsměv) V trenéřině vidím svou budoucnost. Letos bych si chtěl dodělat profilicenci. Áčko jsem dokončil už před dvěma lety a od té doby studium neotevřeli. Trvá to dlouho.“

Studujete fotbal anebo jste vyloženě praktik, čerpající z vlastní hráčské kariéry?

„Člověk se učí celý život. Byl jsem na nějakých stážích, hodně se dívám na fotbaly. Snažím se posouvat. Hrozně se mi líbí Inter Milán. Teď asi nejvíc. Baví mě Brighton, který taky hraje 3 – 5 – 2. Myslím, že má skvělého trenéra (Grahama Pottera). Rád se na něj dívám. I na Lipsko, na tři beky hrál Dortmund a stejný systém má třeba Sheffield. Ale ono se to prolíná. Začnete 3 – 4 – 3 a končíte 4 – 4 – 2. Jenže my moc nemáme krajní beky. Napravo může hrát Hrabě (Matěj Hrabina), nalevo máme jen Heliho (Matěje Helešice) nebo Haryho (Štěpána Harazima). Chceme hrát aktivně, takže systém na tři stopery je pro nás velmi dobrý. Bohužel to zatím bodově není vidět.“