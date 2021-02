Plzeňský Guľa: Dominovali jsme jen úsekově. Se Šulcem se vyplatí pracovat

Jak hodnotíte vítězství na Bohemians?

„Jako cenné. Byl to otevřený zápas, Bohemka podala velmi slušný výkon. Podstatná byla naše produktivita. Šance jsme měli, ale museli jsme být stále ostražití v defenzivní činnosti. Klíčovým momentem byla chycená penalta Staňkem. Mužstvo na to následně reagovalo dvěma góly a dokázalo vyhrát zápas.“

Jean-David Beauguel se po dvou měsících vrátil do základní sestavy v ligovém duelu. Odvedl kvalitní výkon, proměnil penaltu. Je nyní v lepší sportovní formě než Zdeněk Ondrášek?

„Útočník je od toho, aby dával góly, sebral na sebe pokutový kop a proměnil ho. Tohle Bogy ukázal. Pro nás je ale podstatná stabilita. Nikoliv jednozápasová, nýbrž dlouhodobá. Vynikajícím způsobem se ukazuje také Luky Matějka. Byť měl v zápase kratší pasáž, znovu přinesl na hřiště vzruch, navíc skóroval v minulém utkání v Mladé Boleslavi. Máme konkurenční prostředí, což je nesmírně důležité. Těší mě, že dal Bogy gól, že mužstvo vyhrálo, ale není to tak, že s určitostí bude hrát i v Brně. Kobra je makač, pracant, určitě se o svoji pozici bude bít.“

Vnímáte, že gólman Staněk roste s každým zápasem?

„Je nadstandardem, když chytnete pokutový kop. Významně pomohl mužstvu, má velmi solidní formu. Jsem rád, že svoji šanci takto uchopil a že konkurence v podobě Aleše Hrušky ho bude nutit být neustále takto kvalitní a stabilní.“

V ligovém zápase skóroval po roce a půl Joel Kayamba. Minule si zapsal asistenci v Mladé Boleslavi. Věříte, že se postupnými kroky vrací do své někdejší formy?

„Ano, je to pro něj hodně důležité. Kaji je elegantní jeden na jednoho, ale my potřebujeme, aby křídelníci byli i snajpři, aby vytvářeli pozice pro svoje spoluhráče, aby měli finální či předfinální asistence. Je super, že Kaji dal gól, ale snad to neznamená, že má zase na rok a půl vystaráno. Snad ho to nakopne a na finálních procesech bude pracovat ještě usilovněji.“

Naopak Pavel Šulc měl dvě obrovské šance a ani v jedné se nezachoval ideálně.

„Musíme být trpěliví. V tomto zápase nevadí, že možnosti neproměnil. Pro mě je důležité, že byl ve správném prostoru, navíc nesmíme zapomínat na asistenci u branky Buchy. Jeho výkonnost roste, což je velmi potěšitelné. Na desítce nebude rozhodovat každý zápas, jeho mentalita je ale správná. Je evidentní, že se s ním vyplatí pracovat.“

Byť výsledek vypadá celkem jednoznačně, nepředstavujete si větší kontrolu nad utkáním a výraznější herní dominanci?

„Ano, máte pravdu. Vždycky chceme vyhrát absolutně dominantním způsobem. Je to naše touha, náš cíl. Na druhou stranu musíme respektovat sílu Bohemky. Skvěle hrála na Spartě, velmi dobře na Slavii. V systému 3-5-2 si umí poradit, je to nepříjemné. Někdy musíte zápasy odpracovat, odjezdit a štěstí přiklonit na tvoji stranu. Když jsme zjednodušili a zrychlili hru, dominovali jsme. Ale jen úsekově.“

Je potřeba na rychlosti hry neustále pracovat?

„Záleží, o jaké rychlosti se bavíme. Jedna je běžecká, druhá je rychlost myšlení, pak rychlost reakce, rychlost kooperace a součinnosti jednotlivých formací, rychlost přihrávek nebo rychlost v práci s míčem. Obecně platí, že v rychlosti je prostor. Když ji do hry dostaneme, cítím, že máme sílu.“

