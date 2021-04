Osmančík po první ligové trefě pádloval: Celý den jsem byl jak ve snu

Díky své rychlosti dostal v základní jedenáctce přednost před Tomášem Necidem – a byla to správná volba. Jedenadvacetiletý Pavel Osmančík svou premiérovou ligovou trefou pojistil výhru Bohemians nad Pardubicemi (2:0). „Hrálo se mi fajn,“ culil se odchovanec vršovického klubu, v němž působí už od svých sedmi let.

Jak zápas hodnotíte?

„Do zápasu jsme nevstoupili úplně nejlíp, prvních třicet minut jsme hráli profesorský fotbal, pak nám pomohla povedená akce, z níž rezultovala penalta. A po červené kartě už Pardubice nebyly tolik nebezpečné směrem dopředu, takže jsme zápas po druhém gólu v klidu dovedli do vítězného konce.“

Jak chutnala první ligová trefa? Podle oslavy to byla velká euforie…

„Chutnala moc. Když mi trenér ráno na rozcvičení řekl, že bych měl hrát od začátku, cítil jsem se celý den jako ve snu. Už to pro mě byla lehká euforie a okořenit to pojišťovacím gólem na 2:0 bylo moc pěkný.“

Šlo už o váš desátý start v lize, nicméně první v základní sestavě. Jaké bylo to čekání?

„Nikdy to není jednoduché, mladému hráči se pozice v týmu získává poměrně těžko. Ale kdo si počká, ten se dočká. Když člověk dostane příležitost, jde o to ji využít, jak jen to jde. Dřív nebo později to přijde.“

Proč vaše chvíle přišla právě proti Pardubicím?

„Hodně to záviselo na stylu jejich hry, šlo o to, že za jejich obránci je docela velký prostor. A když za ně letí balon, spíš než aby couvali, vystavují do ofsajdu. Mám docela dobré rychlostní předpoklady, takže jsem se asi do tohoto zápasu hodil.“

Jak se vám hrálo?

„Dobře, chytnul jsem se hned první akcí. Myslím, že jsem nezklamal, kdybych měl svůj výkon zhodnotit, nebyl úplně špatnej. Hrálo se mi fajn.“

Jak moc vám pomohly laciná penalta a vyloučení?

„Hodně, protože do té doby jsme toho moc neměli. Tím, že jsme se dostali do vedení, Pardubice to nahlodalo. Červená karta pomůže druhému týmu skoro vždycky, byl to zlomový moment.“

SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 0:2. Boj o Ďolíček rozhodli Puškáč a Osmančík

Nebál jste se při svém gólu, že vás o něj připraví VAR?

„Bál jsem se. (směje se) Když pan rozhodčí ukazoval, že je s videem ve spojení, bál jsem se hodně, to by mě moc mrzelo. Vždy, když byl takhle nějaký gól odvolaný, říkal jsem si, že bych v pozici takového hráče nadšený určitě nebyl.“

Hlavičkoval jste sám před prázdnou bránou. Byla to snadná trefa?

„Jak se to vezme. Hlavička metr od brankové čáry snadná byla, ale myslím si, že jsem si prostor ve vápně našel dobře, že v tom byl ten gól těžký.“

Co měla znamenat vaše oslava?

„Bavili jsme se s naším tiskovým mluvčím, že až dám první gól, oslavím to takhle, jakoby pádlováním. Vzpomněl jsem si na to, tak jsem to udělal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 35. Puškáč, 46. Osmančík Sestavy Domácí: Letáček – Prosek, F. Čihák, Toml (C), T. Čelůstka (61. Šejvl) – Hlavatý, Solil – Tischler (61. Pfeifer), D. Kostka (77. P. Černý), Ewerton (61. Lee) – Huf (46. Sláma). Hosté: P. Le Giang – Köstl, Bederka, Vondra – M. Dostál (C), Květ (78. Krch), Ljovin, Schumacher (62. Kosek) – Hronek (78. Vaníček) – Puškáč (62. Necid), Osmančík (68. Keita). Náhradníci Domácí: Hrnčíř, Sláma, Pfeifer, Černý, Lee, Šejvl, Jeřábek Hosté: Bačkovský, Lehovec, Keita, Krch, Vaníček, Kosek, Necid Karty Domácí: Tischler, Prosek (č), Lee Hosté: Erich Brabec Rozhodčí Berka – Paták, Vodrážka Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

