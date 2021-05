Platy trenérů v lize: částky tým po týmu. Vrba druhý, Baník na chvostu

Jindřich Trpišovský udělal ze Slavie neohroženého vládce českého fotbalu, a za to mu taky náleží zasloužená odměna. Šéf lavičky Pražanů je jednoznačně nejlépe placeným trenérem české nejvyšší soutěže. Kolik si měsíčně vydělá? Deník Sport v rámci exkluzivního seriálu Peníze ve FORTUNA:LIZE odhaluje měsíční výplaty všech osmnácti koučů, kteří v klubech aktuálně působí. Projděte si platové pořadí od nejnižší částky až k té nejvyšší, jde o kvalifikovaný odhad hrubé měsíční odměny bez bonusů, které mohou tvořit zásadní vylepšení celkvého příjmu.

Na konci února povýšil od rezervy Baníku k áčku, když nahradil odvolaného Luboše Kozla. Hra Slezanů se pod ním zvedla, proto klub před pár dny potvrdil, že tým jako hlavní kouč povede i do příští sezony.

Trenér ligového nováčka nemá potřebnou nejvyšší licenci, v oficiálních zápisech jej proto zastupuje parťák Novotný. Pardubice do ligy vlétly s velkým elánem, místo očekávaných problémů se záchranou téměř jistě skončí v lepší polovině tabulky.

Do funkce se dostal krátce před Vánoci, z role asistenta povýšil na místo vyhozeného Miroslava Machálka. Sestupu se ale Zbrojovka pravděpodobně nevyhne ani pod Dostálkem, od začátku února vyhrála jediný zápas.

Čtyřiapadesátiletý trenér v Ďolíčku působí od října 2019. V minulé sezoně tým po skvělém jaru dovedl do skupiny o Evropu. A současný ročník? Aktuálně jedenáct utkání bez porážky za sebou a klidné místo ve středu tabulky.

Loni v červnu ostře skočil do boje o udržení, Opavu tehdy nakonec zachránila koronavirová nákaza. Teď už ale Kováč sestupu zabránit nedokázal. Byť předváděná hra mnohdy byla solidní, pouhé tři výhry jsou zkrátka málo. Podle informací deníku Sport v klubu po sezoně skončí.

V Uherském Hradišti pracuje už od října 2018 a viditelně klub posouvá. V úvodní sezoně jej dovedl na dvanácté místo, ve druhé už do středu tabulky. No a teď je z toho tři kola před koncem čtvrtá příčka, která znamená evropské poháry. Pro Slovácko historický úspěch.

Do funkce nastoupil místo Stanislava Hejkala na konci listopadu, Teplice ale tabulkou vzhůru nevylétly. Během jara se sice probojovaly do semifinále MOL Cupu, v lize však od ledna vyhrály jenom jednou. A tři kola před koncem jsou pouhé čtyři body od pásma sestupu…

V minulé sezoně s Dynamem coby nováčkem válel, byl štikou ligy. V aktuálním ročníku to ale bylo spíše trápení, byť si na jeho partě dokázala vylámat zuby třeba Sparta. Nebylo daleko od toho, aby jeho angažmá na jihu Čech, kde působí od října 2015, skončilo. V posledních dvou kolech ale dovedl tým k vítězství. O své místo bojuje, seč může.

Trenér s bohatými zkušenostmi. Středočeský celek převzal v prosinci 2020 po Jozefu Weberovi, a to s jasným cílem: zachránit ligu. V úvodních deseti zápasech se výhry nedočkal, pak od té doby jich má ale s týmem šest a záchranu v kapse.

4. Petr Rada

Jablonec

250 000 korun

Matador. Trenérská ikona nejvyšší soutěže. Žádný z trenérů nevyhrál v nejvyšší soutěži tolik utkání, co on (176) a brzy pokoří i Petra Uličného (413) v počtu zápasů, v nichž byl na lavičce jako hlavní kouč. Rada jich má na kontě 409. Jablonec prošel několikrát hráčskou obměnou, ale on jej vždy dokázal držet v horních patrech. Výjimkou není ani aktuální sezona, bojuje o 2. místo.