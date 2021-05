TOP 100 fotbalistů v lize: šikulové z Pardubic, Pavelka i dva veteráni

Slavia / záložník / 24 let Starty : 23 Góly : 2 Asistence : 0

Pardubice / záložník / 21 let Starty : 27 Góly : 0 Asistence : 3

Jako Brazilec má pestrou paletu kliček a klamavých pohybů. Jeho přímý kop z 25 metrů do šibenice brány Slovácka byl gólem roku.

Pardubice / záložník / 24 let Starty : 26 Góly : 3 Asistence : 1

Jablonec / záložník / 26 let Starty : 26 Góly : 2 Asistence : 5

Centrální záložník budoucnosti. Do osmnácti kopal za Austrii Vídeň, teď jeho výkony rostou před očima.

Pardubice / záložník / 23 let Starty : 28 Góly : 5 Asistence : 2

Španělský hračička a mistr kombinací nakrátko. Na to, v kolika slibných pozicích se za zápas ocitne, by měl mít vyšší počet gólů.

Olomouc / záložník / 28 let Starty : 30 Góly : 7 Asistence : 1

Přirozený vůdce kabiny. Když něco řekne, ostatní tiše poslouchají. Na trávníku už to nemůže být taková jízda, jako když válel v bundeslize.

Olomouc / obránce / 36 let Starty : 26 Góly : 0 Asistence : 2

U Nisy měl slovenský ostrý kraj těžké začátky, ale prokázal vůli a teď se mu to vrací. Stabilní člen základní sestavy pronikl do reprezentace.

Liberec / obránce / 26 let Starty : 28 Góly : 0 Asistence : 1

Pardubice / útočník / 22 let Starty : 28 Góly : 9 Asistence : 2

Sparta - Baník: De Azevedo našel Buchtu, ten uklidil míč do sítě! 1:1

Ostrava / záložník / 29 let Starty : 25 Góly : 10 Asistence : 4

Sparta / záložník / 29 let Starty : 23 Góly : 1 Asistence : 2

Podsaditý a spolehlivý zametač před stopery. Pozor, tím to nekončí. Má i spoustu dynamitu na střelu ze střední a delší vzdálenosti.

Ostrava / záložník / 28 let Starty : 30 Góly : 1 Asistence : 3

Už jen to, že se vrátil po zranění achilovky na trávník, zasluhuje potlesk. Jeho fotbalová inteligence je mimořádná. Rychlost nikoli.

Ml. Boleslav / záložník / 39 let Starty : 14 Góly : 1 Asistence : 3

Olomouc / brankář / 29 let Starty : 29 Inkasované góly : 31 Čistá konta : 10

Posila z Dánska za 45 milionů se usadila na pravém beku. Její zbraně? Náběhy za obranu, um v soubojích jeden na jednoho, přihrávky do šancí.

Slavia / obránce / 23 let Starty : 15 Góly : 1 Asistence : 1

Štírek, který se s balonem u nohy proplete houštinou. A když mu to sedne zdálky, jeho pumelice mohou brankáři zaregistrovat až v síti.

Slavia / záložník / 22 let Starty : 25 Góly : 2 Asistence : 0

Plzeň / záložník / 20 let Starty : 22 Góly : 2 Asistence : 4

43. Marek Havlík

65,5 bodů

Slovácko / záložník / 25 let

Starty: 29

Góly: 2

Asistence: 5

Slovácko by bez jeho kreativity nešturmovalo do Evropy. Také držák sestavy. A loni v září nakoukl prvně do reprezentačního áčka.