Lingr: Trenéři na sérii hodně dbají, chtěli jsme jim přání splnit

Co na předposlední zápas sezony říkáte?

„Určitě šlo o složité utkání, protože nám chyběli klíčoví hráči. Každopádně myslím, že kluci, kteří dostali šanci, ukázali svůj potenciál. První poločas se nám dařilo více, druhý už trochu méně, Jablonec nás tlačil... Jsme rádi, že jsme prodloužili neporazitelnost a rekord jsme oddálili, v tomto ohledu musíme být spokojení. Doma s Českými Budějovicemi se budeme chtít rozloučit výhrou.“

Vznikala sestava bez opor komplikovaně?

„Naopak podle mě jednoduše (směje se). Všichni reprezentanti dostali volno, my ostatní jsme zbyli. Trenér to neměl složité, poskládal sestavu, jak musel a přidal kluky z béčka.“

Co na výkon mladíků říkáte?

„Ukázali potenciál a nějakou roli by mohli v budoucnu hrát. Trenér je podle mě spokojený, i když by se na to každý v případě výhry díval asi jinak. Do budoucna budou pro Slavii určitě platní.“

Proběhly velké oslavy po pohárovém triumfu? Nebylo těžké se namotivovat do koncovky ligy?

„Oslavovali jsme s mírou, nějaké pivko proběhlo, ale vůbec nic velkého. Museli jsme jít po poháru domů a soustředili jsme se na další zápas. Jsme ve Slavii, musíme podávat maximální výkony a o oslavách se můžeme bavit až po posledním kole.“

Navíc pořád trvá motivace neporazitelnosti v kompletním ročníku...

„To je právě asi vůbec největší motivace. Trenéři na šňůru hodně dbají, strašně jsme jim přání chtěli splnit. Jsme rádi, že se nám povedlo sérii prodloužit, chtěli bychom zůstat bez porážky kompletní sezonu a všichni doufáme, že se nám splnit cíl podaří.“

Trefil jste se posedmé během první sezony za Slavii. Jak se za téměř odehraným ročníkem ohlížíte?

„Branek mohlo být ještě víc, nebo spíš bych jich asi víc chtěl. Ale jde o slušné číslo vzhledem k prostoru, který jsem dostal v základní sestavě. V klubu působím prvních devět měsíců a přicházel jsem s tím, že se o místo poperu. Jsem hrozně rád, že ve Slavii můžu být a budu makat každý trénink, každý den, abych se prosadil. A stal se členem stabilní jedenáctky. Jsem tu strašně spokojený a budu se o pozici rvát.“