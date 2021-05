Svědíka chtěla Wisla, Slovácko ho udrželo. Zůstane i Kliment?

Jeden velký otazník zmizel. Polský velkoklub s podprůměrnou současností (v této sezoně až 13. místo v Ekstraklase) hodlal angažovat Martina Svědíka, který vytáhl provinční Slovácko do pohárové Evropy. Neuspěl. Pardubický rodák kontrakt dodrží. „Nejsou indicie, že by to mělo být jinak,“ shrnul před posledním duelem se Zlínem.

Jelikož trenér nemá v kontraktu výstupní klauzuli a klub se jeho služeb nechtěl narychlo vzdát, Wisla ostrouhala. Třináctinásobný mistr Polska musí hledat jinde. Svědík byl vážným kandidátem na místo, z něhož byl v půlce května odvolán německý expert Peter Hyballa. Tým přitom vedl teprve od prosince. Bývalý kouč Dunajské Stredy či nizozemské Bredy se po sérii špatných výsledků pohádal se slavným majitelem Jakubem Blaszczykowským a jinou klubovou legendou Kazimierzem Kmiecikem (69). Vzápětí byl propuštěn.

Ročník, v něm slavný klub málem sestoupil, dojel právě bývalý útočník Kmiecik. Souběžně se rozjelo hledání nového plnohodnotného trenéra. Polské laso zasvištělo až do Uherského Hradiště.

HLÁŠKY KOLA: Předvařené přestupy, Julišův domácí úkol a tam v Karviné bez "fejků"

Prý stačilo, aby Svědík kývl a Slovácko mu dalo zelenou. To se nestalo. Realizační tým čtvrtého celku FORTUNA:LIGY se nemění. Pořád má motivaci posouvat tým dopředu, navázat na historický úspěch. Také sobotní bitvu s největším rivalem ze Zlína bere se vší vážností. „Tomu zápasu přikládám velkou důležitost“ ujistil kouč. „Je to derby. Cítím to od mužstva, od nás všech. Hrajeme doma a chceme to zakončit vítězstvím. Jakmile se najelo na normální týdenní mikrocyklus, zlepšilo se to. Je to vidět i na hře. Po covidu jsme měli těžší období,“ připomněl kritickou pasáž s nahuštěným programem a výpadky mnoha hráčů.

Nyní už je Slovácku hej. Dohrává uvolněně, přesto naplno. Bez prohry je tři zápasy, nic nevypouští. „Je to jen otázka koncentrace, motivace na poslední utkání. Směřují k tomu i tréninky. Pak dostanou hráči zasloužené volno,“ podotkl Svědík, jehož soubor čeká ještě před rozjezdem nové sezony vstup do druhého předkola Konferenční ligy.

I v ní se dá vydělat balík peněz, který by klubu výrazně pomohl k rozvoji. Nebo už narazili Kadlec a spol. na svůj sportovní strop? „Těžko předpovídat, záleží na spoustě aspektů,“ přemítal kouč. „Když je sezona takhle úspěšná, musí si sednout víc věcí. Budeme dělat maximum, abychom výkonnost udrželi.“

Je evidentní, že musí dojít k zesílení a rozšíření kádru. Jinak se Slovácko zase zřítí do průměru. „Zatím to nechci komentovat. Na něčem se pracuje, ale určitě nepřijde deset lidí za padesát milionů. Musíme si uvědomit, že jsme v regionálním klubu. Musí to mít hlavu a patu,“ reagoval. „Bude záležet, kolik hráčů odejde. Pokud jeden nebo dva, mohli bychom je nahradit. Ale spíš časem. Ti, o kterých se nejvíc mluví, mají pro tým nějakou platnost.“

Kliment ve Slovácku zůstane?!

Odchod stopera Stanislava Hofmanna je víceméně jasný. Ale pozor, útočník Jan Kliment možná ve Svědíkově partě zůstane! V týdnu měl sezení s vedením klubu, ve hře je vylepšená finanční nabídka. „Variant je vícero. Úplně vyloučeno není ani Honzovo setrvání ve Slovácku,“ připustil agent David Nehoda z agentury Nehoda Sport. Pokud půjde nejlepší střelec týmu pryč, vypadá to jedině na Spartu či zahraničí. Rozhodnutí padne až v průběhu léta, stejně jako v případě záložníků Lukáše Sadílka a Marka Havlíka.

V tuto chvíli je pravděpodobnější, že oba budou pokračovat. Zajímavý přestup blokuje platná smlouva. „Není úplně jednoduché dostat takové hráče ven. Kluby z Nizozemska, Belgie, Maďarska nebo Polska berou v této době hlavně volné hráče. Kroutí se zaplatit pět set nebo sedm set tisíc eur. Preferují hostování s opcí,“ informoval Nehoda. O klíčové středopolaře tak nejspíš Slovácko nepřijde.