Výstraha pro Hrušku? Přípravu s Plzní má zahájit nejlepší brankář druhé ligy

Další jméno pro Plzeň. Kádr účastníka Konferenční ligy by se mohl rozrůst o Mariána Tvrdoně, slovenského gólmana druholigového Ústí nad Labem. „Věřím si, je to pro mě velká výzva,“ uvedl sedmadvacetiletý brankář pro MY Nitrianske noviny.