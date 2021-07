Kindernay: Bosáka řešíme, chceme nejlepší. Chystá se unikátní studio

Hráči, rozhodčí, bafuňáři – ale také televize O2 TV. To jsou hlavní hvězdy příští sezony FORTUNA:LIGY, která vykopne už tuto sobotu. Placený sportovní kanál totiž vůbec poprvé drží v rukou veškerá práva na elitní klubový fotbal v Česku. „Je to pro nás prestiž,“ říká výkonný ředitel Marek Kindernay. V rozhovoru pro iSport Premium prozradil, jak reálná je šance přivést Jaromíra Bosáka, proč už česká nejvyšší soutěž nebude na České televizi i chystané novinky na blížící se sezonu včetně nového unikátního studia.

Televize O2 TV v sobotním a nedělním odpoledni zaboří fotbalové fandy do křesla a do večera je nepustí. Chystá ligové maratony. Má exkluzivní práva, i proto navýšila svůj program a posílila tým. A do budoucna třeba ještě posílí. Takový Jaromír Bosák, kdyby chtěl, by se výkonnému řediteli Marku Kindernayovi docela zamlouval.

Vaše televize bude vysílat všechny zápasy FORTUNA:LIGY. Navíc jenom vy, nikdo jiný. Je to věc, po které jste kvůli prestiži cíleně šli?

„My jsme už od sezony 2018/2019 vysílali většinu zápasů, vyjma jednoho. A protože F:L je jednoznačně naším hlavním produktem, tak jsme se mu chtěli věnovat na maximum. Takže ano, byla to jedna z cest, o niž jsme usilovali – mít ligu jenom v O2 TV. Je tu ještě jeden důležitý faktor. Počet našich zákazníků už je na tak vysokém čísle, že ztráta příjmu za jeden zápas, který dosud běžel na volně šířeném kanále, už nebude nijak zásadní. Proto jsme se rozhodli pro tento krok a vyzkoušíme si poprvé v historii, že budeme mít ligu jenom pro sebe.“

Přesto jste s Českou televizí o prodeji jednoho utkání v kole jednali. Jak se lišily vaše představy? Požadovali jste třeba vyšší cenu i proto, abyste si pojistili exkluzivitu, nebo – když už byste o ni přišli – abyste ji dostali opravdu dobře zaplacenou?

„Musím říct, že s Českou televizí máme velmi korektní vztahy. Jednání byla naprosto otevřená. V minulosti od nás měli v rámci spolupráce tzv. čtvrtou volbu, tři sezony platila povinnost poskytovat jeden zápas volně šiřitelnému kanálu. Nyní jejich nabídka neodpovídala našim představám o finančním plnění. Ale uznávám, že to nebylo jenom o financích, chtěli jsme mít produkt pod kontrolou. Ano, je to prestiž.“

Takže když Petr Svěcený tweetoval: „Upřímně, tohle jsme chtěli“, tak to trefil?

(smích) „Znovu říkám, že samozřejmě to pro nás je prestiž, mít celou ligu. Ono se s tím i daleko lépe pracuje v redakci, když kontrolujete všechny zápasy. Zopakuju jenom, že vztahy s Českou televizí jsou naprosto korektní. Jen jsme došli k tomu, že takto je to lepší.“

VYSÍLACÍ FORMÁT 2021/22 Dva hrací dny – sobota a neděle, vždy 3+1 utkání Po oba dny dva časové bloky zápasů Kontinuální Superstudio se stopáží 6 hodin 15 minut Letní formát 15.30 – 21.45 / Zimní formát 13.30 – 19.45) Předzápasové představení i pozápasové shrnutí Čtyři televizní přenosy + 4 TV streamy

Jak nyní vidíte šanci, že se v budoucnu vrátí nějaký zápas na volně šířený kanál?

„My se k tomu stavíme s rozumem. Tuto sezonu si na konci roku vyhodnotíme a uvidíme, jakým způsobem to zafungovalo. Nepálíme žádné mosty.“

Je reálné, že do hry nově vstoupí Nova, s níž jste relativně čerstvě majetkově propojení?

„Nova posiluje obsahovou nabídku a může to být varianta. Nevylučuji to, ale nevylučuju ani Českou televizi. Bude záležet čistě na našem obchodním a strategickém rozhodnutí.“

Když na chvíli odhlédneme od obchodní stránky věci, jaký je váš názor na přítomnost profesionálního sportu na veřejnoprávním kanále?

(přemýšlí) „To je těžká otázka. Samozřejmě si myslím, že sport na veřejnoprávní televizi patří. Hlavně ten v uvozovkách nadnárodní. Mistrovství světa, Evropy, olympiáda a podobně. A zároveň menšinové sporty, sporty handicapovaných a podobně. Ale profesionální komerční soutěže jako FORTUNA:LIGA, Premier League, Liga mistrů, ale také hokejová extraliga, to všechno už by mělo být na placené televizi. V zahraničí tomu tak je a u nás to k tomu spěje.“

České televizi jste vzali její jediný zápas. Přemýšlíte o tom, že jí vezmete i Jaromíra Bosáka?

„Musím říct, že toto téma jsme tu několikrát řešili. My se snažíme, aby naše