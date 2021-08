Liga očima fanoušků: Omluva Hruškovi, lístky v Boleslavi přes čáru

Vůbec netuším, jak funguje komunikace v Mladé Boleslavi mezi klubem a policií, a už vůbec si nedokážu představit, jak přemýšlí klubové vedení při cenotvorbě vstupenek. V zápase se Slavií se jim to dle mnohých nepovedlo. Tedy pokud nebyl jejich cílem prázdný sektor hostí. A je to škoda, protože některé tváře v domácích dresech si jistě zasloužily bouřlivou atmosféru. Milan Škoda nebo Marek Suchý jsou bývalí významní hráči Slavie, kteří se jistě na sešívané fanoušky těšili. Naštěstí domácí klub musel odepsat nejen cca 300 000 ze vstupného, ale také jakékoli body v tabulce...

Druhý poločas naznačil zlepšení, ale že bychom excelovali, to nikoliv. Vyrovnali jsme a srdce poskočilo při bleskové akci a Hložkově bombě do břevna. Ale to na dominanci nestačí! Spartě i českému fotbalu chybí kvalitní zakončení, které je v Evropě povinností a jedním z atributů úspěchu (viz také Slavia, Jablonec, Plzeň). Tomáš Rosický se nechal slyšet, že Sparta musí zlepšit práci s míčem ve velké rychlosti. Pod to se lze jenom podepsat – a platí to o kterémkoli mužstvu, včetně národního.

PLZEŇ: Omluva, Hruška do důchodu nepatří

Teda, to byl nervák! Dny, kdy bychom si s nějakým TNS vytřeli pr... a v suchým triku šli dál, jsou navždycky pryč. Tvrdá dřina, to je co nás zdobí, až do úmoru. Musím se omluvit Hruškovi, že jsem ho posílal do důchodu. S Řezníkem, který byl také na odpis, nás táhnou – a je to dobře. Aspoň budeme mít vyrovnané gólmany.

Takže jsme dál a teď Bulhaři. Jo, bude to bolet, dřít, tahat. Ale snad je udoláme a nějaký potřebný peníz vydolujeme. V Liberci jsem měl před očima minulý výprask. Jenomže dnes není včera a my jsme stále stoprocentní a v čele tabulky, jaká to slast. Ano, lámat chleba se teprve bude, jenže ta chvíle v čele, ta fakt hřeje. Buďme ale soudní, ani v hledišti už to není ono. Faktem je, že nevíš, kde venku na koho narazíš, a ono jet iks kilometrů a pak čučet, nic moc.

Proto tak málo našich v hledišti. Ale ono bude taky lépe. Těším se na čtvrtek a hurá do nich! Ještě jednou, pan Bílek je dobrej trenér a pan Hruška ještě do důchodu nepatří. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním!

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE