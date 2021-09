Co ukázal šlágr: potlesk pro Vrbu, ale šachy nevyšly. Nejlepší výkon Plzně

Pavel Vrba v Plzni. Jak tenhle sobotní ligový bonbónek vypadal? Viktoria svého bývalého kouče vyprovodila i s celou Spartou výhrou 3:2. Většinu zápasu ovládal dobře nachystaný domácí soubor, Letenští i přes závěrečný nápor nedokázali srovnat. Komu se dařilo, komu méně?

Nachystaná Plzeň Trenér Bílek své hráče na sobotní šlágr perfektně připravil. Oproti poslední partii na Letné, kde vláda Sparta a vyhrála 3:1, tentokrát nastoupila agresivní, odhodlaná a bojovná Plzeň. Z velké aktivity vznikaly šance a posléze i góly. Výsledek sice dopadl těsným rozdílem, na hřišti ale viditelně vládly domácí barvy. „Byl to pode mnou nejlepší výkon,“ liboval si západočeský kouč Michal Bílek. Spokojený Bílek: Velmi dobrý výkon. Beauguel potvrdil kvalitu, uvidíme, co s ním bude

Oživlý Kopic, střelec Beauguel Plzeň vsadila na „českou“ sestavu, v základu Viktorie figurovali jen dva cizinci - Jhon Mosquera (Kolumbie) a Jean-David Beauguel (Francie). Na křídlo šel uzdravený Jan Kopic, na podhrot navrátilec Jan Sýkora. Zmíněná čtyřka zápas rozhodla, vyjma plzeňské desítky se všichni tři zapsali do střelecké listiny. Kopic přispěl velmi dobrým výkonem a přiblížil se své někdejší reprezentační formě. Beauguel se stal hráčem zápasu. Udržel spousty balonů, dal gól a v poli odvedl spousty práce. Plzeň - Sparta: Mosquera si obešel Nitu a zvyšuje na 2:0!

Domácí potlesk pro trenéra Sparty Už před zápasem, když hlasatelé četli sestavy, se po jménu hostujícího trenéra ozval potlesk. Plzeň přivítala „svého“ trenéra, který má u stadionu vrbu a třikrát zde slavil titul i hlavní fázi Ligy mistrů, velmi pozitivně. Domácí kotel si sparťanského kouče vytleskal i po utkání, Vrba k nim přišel za bránu a poděkoval. „Prožil jsme tady určité období, s fanoušky jsem nikdy neměl problém. Snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum, stejně jako kdekoliv jinde, kde pracuji. Snažím se dělat práci na sto procent, možná to fanoušci ocenili, že se nám to dařilo,“ poznamenal po utkání Vrba. Vrba: Vadí mi góly po našich chybách. Na české poměry dobrý fotbal

Vrbovy nepovedené šachy Snažil se přechytračit soupeře. Vymýšlel, kombinoval. Šťastnou ruku ovšem Pavel Vrba v sobotu večer neměl. A to ani trochu. Šel do rizika, když rozbil fungující stoperskou dvojici Panák – Hancko a poslal do základní sestavy Lukáše Štetinu. Stejně jako na Bohemians to kýžený efekt nepřineslo. Stejně jako absence klasického podhrotového hráče. Pod útočníkem Adamem Hložkem totiž netradičně operoval Michal Sáček. „Chtěli jsme mít na hřišti vyšší hráče. Předpokládali jsme, že domácí budou silní ve standardních situacích, v předchozích utkáních z nich dávali góly. Standardky jsme sice ubránili, ale místo toho inkasovali po jiných chybách,“ hlesl letenský kouč. Plzeň - Sparta: Beauguel nádhernou akrobatickou střelou otevřel skóre! 1:0

Defenziva? Pouze na papíře… Že Sparta nikdy nebude bránit jako italská reprezentace v dobách největší slávy, to je jasné všem. Trenér Vrba to po svém týmu ani nevyžaduje, jasnou prioritou je ofenziva. Práce zadní linie ale musí mít alespoň nějaké parametry, aby mohli Pražané pomýšlet na úspěch. Na hřišti Viktorie tomu tak rozhodně nebylo. Rudí byli směrem dozadu zranitelní, neorganizovaní, příliš laxní. To samé lze vztáhnout i na jejich reakci po ztrátách balonu. Právě tyhle aspekty udělaly mezi oběma rivaly největší rozdíl. „Udělali jsme v defenzivě spoustu chyb. Byly tam nedostoupené prostory i nedohrané situace. Viz druhý gól. Měli jsme míč pod kontrolou, nezakončili, byl z toho brejk a gól. Před třetí brankou jsme si zbytečně zkomplikovali rozehrávku a byli za to potrestaní. Sešlo se víc věcí. Z naší strany tam byl nedůraz,“ zlobil se Vrba. Plzeň - Sparta: Sýkora nádherným obstřelem vrátil Viktorii dvoubrankové vedení! 3:1