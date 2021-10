Kotal o šlágru v Ostravě: Baník mohl rozhodnout. Kritika výkonu Dočkala

Fantastická atmosféra, čtyři góly, celkem tři pokutové kopy. V utkání Baník – Sparta toho moc nechybělo. Jen pro rozhodčího Ondřeje Berku to nebyl příjemný zápas, glosoval souboj ve studiu iSport.cz bývalý kouč Letenských Václav Kotal. Všiml si i většího počtu šancí domácích. Redaktor deníku Sport Pavel Hartman se zase podivoval nad hrou Bořka Dočkala, ale neměl příliš za co chválit.

„V Ostravě to nikdy není jednoduché, navíc když vypadla s Hradcem a potřebovala nutně bodovat. Sparta Baník prvním gólem dostala z role, ale když prohrávali, zas do toho domácí šli naplno. Baník mohl rozhodnout i ze hry, měl víc šancí než Sparta,“ prohlásil po remíze 2:2 Václav Kotal, který celý zápas sledoval ve Studiu iSport.cz společně s Pavlem Hartmanem, redaktorem deníku Sport.

Zkušený kouč se dotkl i nelehké pozice hlavního rozhodčího Ondřeje Berky. „Tohle nebyl hezký zápas na pískání. Pan rozhodčí neměl hezkou pozici, ale skončilo to smírně, takže mu asi nikdo nebude nic vyčítat.“

V utkání se totiž kopaly celkem 3 penalty. Dvě příležitosti měli Letenští, ale využili pouze jednu. Dávid Hancko po hodině hry napravil pár minut staré selhání Bořka Dočkala.

„Nečekal jsem, že to vezme Dočkal na sebe, spíš jsem myslel, že to na sebe vezme Hancko. Bořek Dočkal to vzal do svých nohou a kopl to tím pro brankáře nejideálnějším způsobem. Přímo do polohy rukou. Penalta jde jednoznačně za Dočkalem. Ani zkušenosti mu nepomohly,“ prohlásil Pavel Hartman.

Baník - Sparta: Budinský lapil Dočkalovu penaltu!

Bořek Dočkal v základní sestavě je dlouhodobé téma a expertovi Sportu se tam příliš nelíbí. A není sám. „Měl jsem pochybnosti o Dočkalovi a neztratil jsem je. Sparta se nedostala do hry i proto, že měla pomalejší hráče. Čekal bych lepší pohyb, nějaký start, krátký sprint. Když si k tomu připočtu Čelůstku, který je v rozehrávce absolutně nulový, to je pro mě prototyp nekonstruktivního stopera. Takový hráč by ve Spartě neměl být.“

I o konečné dělbě bodů rozhodl pokutový kop, který Ondřej Berka přisoudil Ostravanům po pádu Almásiho. „Je otázka, který zákrok posoudil. Krejčí podle mě hrál míč, ale jestli trefil nohu, dá se to odpískat. Dočkal už ležel napřed a pak už je to o chytrosti hráče, jestli jde noha přeskočit,“ zamyslel se Václav Kotal. Bez ohledu na to Daniel Tetour vyrovnal na konečných 2:2.