Zakletý střelec Vakho ze Zlína. Čeká už 71 zápasů, místo gólů trefuje tyče

Dvakrát už „skóroval“. Ale jen doma. Gruzínskému záložníkovi Vakhovi (28) se během štace ve Zlíně narodily dvě děti. V práci produktivní není. Už 71 zápasů je v lize na nule, čemuž se ani nechce věřit. Na gól čeká čtvrtou sezonu, celkem 4664 minut. Přitom je ofenzivní krajní záložník a patří do základu. „Až mu to tam spadne, možná se roztrhne pytel,“ doufá trenér Fastavu Jan Jelínek.

V noze to má, v týmu Zlína patří Vachtang Čanturišvili (fotbalovým jménem Vakho) mezi nejtechničtější hráče. Je rychlý, dobře čte hru, maká i dozadu. Dokáže si navést balon z křídla na střed a ostře vypálit. Tak, že z toho není gól…

Od svého příchodu z Trnavy pálí čiperný Gruzínec šance, trefuje tyčky. Mockrát už mu chybělo pár centimetrů, aby prorval smůlu. „Nemyslím, že by to měl v hlavě. To by mu padaly i výkony, což se neděje. Prostě jezdí,“ podotýká kouč Jan Jelínek. „Vaka pořád pracuje a věří, že to tam dá. Nebezpečný je, musí se s ním počítat. Po každé šanci, kterou nepromění, je na sebe naštvaný. Když dá na tréninku gól, zaraduje se. Jde tomu naproti, ale v zápase mu to nepadne,“ lituje.

Minulou sobotu proti Českým Budějovicím (2:0) byl levý záložník nejlepším hráčem na place. Ze zápasu však klasicky odešel bez gólového zápisu. Opět mu scházel kousek, aby otravnou noční můru odehnal. V první půli parádně vystřelil z dálky, ránu pod břevno však gólman Vojtěch Vorel vytěsnil na roh. „Krásná střela,“ ocenil Jelínek. Brzy nato se skluzem natahoval po přízemní přihrávce Tomáše Poznara, v tísni však minul kus prázdné branky. Jeho typický duel…

SESTŘIH: Zlín - České Budějovice 2:0. Výhra po šesti zápasech, rozhodli Tkáč a Hrubý

Nakonec se aspoň radoval z vítězství a asistence na Hrubého trefu, jehož povedeným sklepnutím uprostřed hřiště vyslal do přečíslení. Na podzim Vakho dosud zasáhl do jedenácti utkání, v nichž absolvoval 649 minut. I když se čekalo, že s ním Zlín po dvou a půl letech neprodlouží smlouvu, pokračuje v klubu dál. A věří ve svou šťastnou chvilku.

Při působení ve slovenské lize nebyl v koncovce tak marný. Za Trnavu nastřílel v 54 startech solidních devět branek. Od chvíle, co v lednu 2019 dorazil na Moravu, jako když utne. „Musí to aspoň nahrazovat pracovitostí,“ říká Jelínek, podle něhož není záložníkova sterilita v kabině téma. „Nepřemýšlíme o tom. Vidím, jak pracuje, a tak mi ani nepřijde, že nedal gól. Je platný, nějaké asistence má. Kdyby byl úplně bez čísel, je to větší problém.“

TOP 10 AKTUÁLNÍCH ČEKATELŮ NA 1. GÓL VE F:L 79 – Jan Sedlák (Olomouc)

71 – Jiří Bederka (Bohemians) a 71 Vakho (Zlín)

65 – Petr Kodeš (Hradec Kr.)

60 – Michal Fukala (Liberec)

55 – Jakub Rezek (Hradec Kr.)

53 – Dominik Plechatý (Liberec)

45 – Juraj Chvátal (Olomouc)

43 – Cheick Condé (Zlín)

43 – Martin Králik (Č. Budějovice)

Zdroj: csfotbal.cz 0+5 Takovou bilanci gólů a asistencí vykazuje za 71 zápasů v české lize ofenzivní gruzínský záložník Vakho.

Letošní podzim má pětinásobný reprezentant své země herně velmi slušný, od duelu v Liberci na konci srpna nastupuje v základní sestavě Fastavu. Kouč mu věří. V Plzni a proti Bohemians přihrál na gól, o víkendu taky. Ale pořád je to málo, branka protivníka je pro něj dál zavřená.

„Umí dát gól,“ přesvědčuje trenér. „Proti Budějovicím byl strašně platný v mezihře. Jak nahoru, tak do defenzivy. To se mi na něm líbí. Musí lítat, na krajích je konkurence. Takhle si představuju, že se hráč rve o místo. Musí svou kvalitu prokazovat v každém zápase,“ dodává.

Částečnou náplastí na ligové střelecké bolístky jsou Gruzíncovy zápisy v MOL Cupu. V něm odehrál čtyři zápasy a vstřelil tři branky. Před dvěma lety dal gól Uničovu a letos na podzim v obou vítězných partiích s Blanskem a Vyškovem. Proti soupeřům z nižších soutěží to Vakhovi padá, jenže jako cizinec by se měl primárně prosazovat na vyšší úrovni.

Přijde to konečně v neděli proti Jablonci?