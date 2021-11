Komise: Penalty v Karviné i Olomouci? Správně. Beauguel měl být vyloučen

Sled choulostivých momentů začal v Ostravě už v osmé minutě. Nemanja Kuzmanovič vyslal do sprintu Ladislava Almásiho, který s přehledem zakončil za Aleše Hrušku. Jenže asistent Kamil Hájek po dohrání akce zvedl praporek, útočník podle něj vybíhal z postavení mimo hru. A proti verdiktu nic nenamítala ani Komise rozhodčích. „Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici kalibrovanou ofsajdovou čáru, nelze toto rozhodnutí sudích rozporovat,“ uvedl za Komisi rozhodčích Libor Kovařík.

Baník - Plzeň: Chorý si srazil Fleišmanovu ránu za Hrušku! Ale Ndefe už byl v ofsajdu

Ještě v prvním poločase Gigli Ndefe podsekl nohu Jana Kopice. I když sudí Jan Petřík v reálu pokutový kop neodpískal, videoasistentka Jana Adámková si rozhodčího povolala k monitoru. „Rozhodčí na základě intervence správně nařídil pokutový kop pro hosty za kopnutí soupeře,” okomentoval moment Kovařík.

Baník - Plzeň: Ndefe lehce nakopl ve vápně Kopic, po dlouhém přezkumu VAR penalta!

Zřejmě nejkontroverznější moment se odehrál po přestávce. Po nákopu z hloubi pole spadl míč na ruku Lukáše Hejdy, od které se dál odrazil do horní končetiny Tomáše Chorého. Celý incident proběhl na hraně pokutového území.

Baník - Plzeň: Dvojitá ruka. Lischkův míč trefil Hejdu i Chorého, ale penalta se nepíská

„Došlo k dvojímu hraní rukou hráčů hostujícího týmu. V případě Lukáše Hejdy se jednalo o přestupek, protože míč zasáhl ruku v nepřirozené poloze vzhledem k pohybu těla. Chorý měl ruku v přirozené poloze a na odraz ruky od spoluhráče nemohl reagovat, takže v tomto případě se o přestupek nejednalo. Z dostupných záběrů se zdá, že Hejda hrál rukou spíše mimo pokutové území, takže měl být nařízen přímý volný kop,” stojí v prohlášení Komise rozhodčích.

Jedinou chybu rozhodčího za celý průběh 15. kola spatřila Komise rozhodčích v úplném závěru, kdy Jean-David Beauguel rozpažil a trefil se přitom do tváře Davida Lischky. „Hostující hráč měl obdržet žlutou kartu za udeření rukou do hlavy,” uznala KR. Plzeňský útočník by tak byl po druhém napomenutí vyloučen.

Komise rozhodčích vyzdvihla verdikt z Androva stadionu, kde sudí Ondřej Pechanec odpískal pokutový kop pro Hradec Králové za zákrok na Adama Vlkanovu. Dále potvrdila správnost rozhodnutí ohledně obou penalt Na Stínadlech, kde dvakrát v rychlém sledu zasáhl VAR Miroslav Zelinka a poradil tak Ladislavu Szikszayovi, aby pískl pokutové kopy.

Olomouc - Hradec Králové: Vlkanova se fenomenálně proháčkoval ve vápně až k penaltě!

Ohledně penalty se zvedly emoce také v Karviné, kde VAR Ondřej Pechanec rozkryl hru rukou ze strany Daniela Stropka. „Míč zasáhl levou ruku hráče v nepřirozené poloze,” uvedl Kovařík za Komisi rozhodčích. Sudí Pavel Orel podle KR správně neuznal branku Lukáše Čmelíka, při skórování fauloval brankáře Milana Knoblocha.

Karviná - Liberec: VAR v akci, po ruce Stropka nařízena penalta pro Slovan!

Komise rozhodčích ponechala bez komentáře situaci před čtvrtým gólem Slovácka, kdy se Rigino Cicilia několik vteřin předtím, než vsítil branku, zapojil do hry patrně z ofsajdu, byť hraničního. Pokud by doopravdy byl v postavení mimo hru, nejspíš by ale stejně VAR Ondřej Berka nemohl zasáhnout, míč už si mezitím oba týmy několikrát vyměnily.