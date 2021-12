Šmicer: Nevěřím, že Slavia uplácela. Ať nás jinak potrestají jako Juventus

Patří mezi legendy fotbalové Slavie, nechybí na tribuně při jejích zápasech. Jenže teď je i jeho osudový klub na paškále kvůli policejním odposlechům v aféře bývalého fotbalového kmotra Romana Berbra. Podle nich se někdejší klubový sportovní ředitel Jan Nezmar zapletl ohledně rozhodčích v české lize i předkolech Champions League, navíc policisté pracovali s poznatkem, že Berbr měl od Slavie inkasovat bonus za titul. „Bylo mi plus minus jasné, co musel dělat,“ říká o Nezmarovi Šmicer ve speciálním videorozhovoru pro iSport.cz. „Slavia má škraloup. Ale nevěřím, že uplácela rozhodčí. Jestli se to prokáže, ať nás potrestají jako Juventus,“ připomíná příběh italského velkoklubu, který po korupční aféře před patnácti lety spadl do druhé ligy a přišel o dva tituly.