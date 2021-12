Hradní kancléř Mynář psal Berbrovi. Mělo jít o Slovácko: „Pls help“

Podle serveru Mynář psal Berbrovi sms zprávy ohledně uvedené pomoci v roce 2018 a detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu objevili tuto korespondenci při analýze dat z Berbrových mobilních telefonů.

Podle policejního orgánu Mynář skrytě žádal fotbalového funkcionáře Berbra o „dozor“ nad nominací rozhodčích, kteří rozhodovali utkání týmu 1. FC Slovácko, uvedl web. V sezonách 2017/2018 a 2018/2019, ze kterých zaznamenaná komunikace pochází, bojoval tým z jihu Moravy o záchranu v prvoligové soutěži.

Komunikace z 12. 4. 2018 Mynář: „Hezký den v sobotu přijede popravčí četa nebo je to ok?“ Berbr: „zjistím.“ Mynář: „pls help.“ Berbr: „Vše ok.“ Zdroj: Seznam zprávy

Vyšetřovatelé ve své poznámce podle serveru Seznam Zprávy poukazují na to, že Mynář v této věci oslovoval Berbra, ačkoli jemu z pozice místopředsedy asociace oficiálně žádná pravomoc nad nasazováním rozhodčích nenáležela. To měla v kompetenci komise rozhodčích, do jejíž práce Berbr neměl zasahovat.

Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal loni v polovině října policejní zásah na několika místech včetně pražského sídla FAČR. Nejvýše postaveným v aféře je právě Berbr, který už nefiguruje v žádné z fotbalových funkcí. V polovině ledna byl stejně jako někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz propuštěn z vazby. Ve vazební cele předtím skončili proto, aby nemohli ovlivňovat svědky.

Berbr čelí také podezření ze zpronevěry. Podle dřívějších informací vyšetřovatelů NCOZ s dalšími lidmi zpronevěřili 850 000 korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu.