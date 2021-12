Šádek potvrdil dva zájemce o Plzeň, přihlásili se prý i další. Dá jim víc času

David Limberský s kmotrem jeho knihy "Byla to jízda" • Mária Rušinová (Blesk)

Fotbalová Plzeň bude mít nového majitele nejdřív po Novém roce. V rozhovoru pro Deník.cz to uvedl generální manažer a současný vlastník klubu Adolf Šádek. Potvrdil informace deníku Sport o tom, že Viktoria má v zásadě dvě nabídky , prý se ale ozvali i další zajímaví zájemci. Všichni dostanou víc času.

„Na doporučení zástupců Deloitte jsme termín posunuli, byť jsme mohli mít vše už uzavřeno. Nerad bych to rozebíral do detailů, ale základní informace řeknu. Máme dvě konkrétní nabídky, zároveň se ozvalo v posledních týdnech několik dalších zajímavých zájemců. I ti stávající nás žádali o více času, u nových je to zřejmé,“ vysvětlil Šádek pro Deník.

„Podle Deloitte situaci brzdí i aktuální vlna koronaviru. A pro mne jde opravdu o zásadní rozhodnutí pro klub. Na jeho budoucnosti mi velmi záleží, netřeba to uspěchat,“ doplnil.

O příchodu nového majitele do Plzně se mluví už delší dobu. Šádek v březnu převzal Viktorii po Tomáši Paclíkovi a hledá pro ni investora, aby západočeský celek mohl nadále konkurovat nejsilnějším českým klubům. Podle Šádka ale není podmínkou, aby v klubu zůstal i po změně vedení.

„Ve Viktorce budu strašně rád pracovat, pokud si to případný nový vlastník bude přát. Viktorka je součástí mého života. Na druhou stranu pokud o moji práci nový majitel nebude mít zájem, určitě nebudu klást osobní překážky, bude-li to pro klub nejlepší možná vize,“ ujistil Šádek.

Podle něj nehraje během vyjednávání roli, že se letos Plzeň neprobojovala do evropských pohárů. V lize patří Viktorii druhá pozice o tři body za vedoucí Slavií.