Uhrin ve studiu: Tajfun Baník. Kuchtu nechápu, Mandous by to měl

V prvním poločase si Slavia vypracovala vedení 2:0. Druhé dějství ale přineslo velký nástup domácích a velké drama. „Zápas jsem si užil, druhá půle byla fantastická. Baník vletěl na hřiště jako tajfun a Slavii zaskočil – gólem i červenou kartou,“ hodnotil trenér Dušan Uhrin ml. v iSport Studiu. „Slavia k tomu přistoupila špatně od začátku, myslela si, že 2:0 o poločase je hotové utkání. Baník mě překvapil nasazením a aktivitou,“ doplnil.

„Slavia si naběhla na vidle sama,“ přitakal redaktor Sport Magazínu Pavel Hartman. „Přišla do druhého poločasu nepřipravená, asi zapomněla na to, že by mohla sklapnout Csaplárova past. Ono se to zesměšňuje, ale ono to existuje z důvodu, aby hráč nepropadl pocitu, že už se nemůže nic stát.“

V zápase padly i dvě červené karty, obě na straně ligového lídra. Oscar Dorley v souboji kopl Jana Jurošku do rozkroku. „Zkrat, který si hráč absolutně nemůže dovolit. Zvlášť na půdě soupeře ze špičky tabulky,“ kroutil hlavou Hartman.

Druhou červenou kartu si vysloužil Jan Kuchta za moment à la Luis Suárez na MS 2010. Při rohovém kopu Baníku hlídkoval na brankové čáře a hlavičku soupeře vyrazil rukama. „Nemám pro něj pochopení,“ řekl Uhrin. „Mandous by to měl, Kuchta mu v tom vlastně bránil. Zbytečně šli do devíti, nebyla by to penalta a červená.“

Z prvního pokutového kopu Ladislav Almási branku dal, druhý, nařízený po faulu Aihama Ousoua, už mu Aleš Mandous chytil. „Myslím si, že Almási už neměl jít na penaltu. Udělal faul u pokutového území, navíc mohl dát hattrick, emoce u něj byly ohromné. Všechny penalty dal na levou a najednou se rozhodl střílet doprava, a ještě skoro doprostřed,“ analyzoval Uhrin.

Remízu 3:3 pro Slavii zachránil chytře zahraný přímý kop, ze kterého dal svou druhou branku v zápase Tomáš Holeš. Využil rozestoupené zdi. „Vyběhl předposlední hráč ze zdi, David Lischka. Hrozná chyba, nevím, co ho napadlo, měl tam stát do poslední chvíle,“ okomentoval Uhrin. Právě o v neděli získaný bod zůstává Slavia první a přezimuje v čele tabulky.

