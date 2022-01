Kuchta jde do Lokomotivu: Na Slavii nezapomenu. Šéf se těší na přístup

Když se v létě roku 2020 vracel z Liberce, nečekalo se, že bude pro Slavii takovým ternem. Finančním i sportovním. Jan Kuchta ale vysoce předčil očekávání. K absolutní dominanci sešívané jednotky přispěl salvou 32 gólů v 65 soutěžních zápasech, 15 trefami v uplynulém ročníku FORTUNA:LIGY mužstvo nasměroval ke třetímu mistrovskému titulu v řadě.

A to nejlepší; ze Slovanu dorazil – měřeno slávistickými poměry – za směšnou sumu devíti milionů korun. Po roce a půl červenobílým naskočí od Lokomotivu Moskva na účet zhruba sto třicet milionů korun. Jde o více než čtrnáctinásobné zhodnocení – i když pozor, raduje se i severočeský boss Ludvík Karl. Z přestupní sumy by měl dostat mezi deseti a patnácti procenty.

Slavia vytěžila z Kuchty maximum. To samé platí i opačně. Útočník se vypracoval v elitního českého kanonýra, na podzim dostal prvně pozvánku do národního týmu. Do zahraničí měl namířeno již v létě. Anglické Stoke ale nevyšlo, až teď Lokomotiv. Minulý týden už byl jednou nohou v letadle s výpravou mířící na soustředění do Portugalska, ale byl spěšně odvolán.

„Bylo to hektické,“ usmál se ve středu. „Čekal jsem, až se kluby domluví na přestupové částce. Pokud jde o mě a Lokomotiv, bylo to rychlé a konkrétní, dohodli jsme se hned,“ líčil. Věděl tak, že v šestém týmu ruské Premier Ligy ho čeká kontrakt na čtyři a půl roku.

Do ruské metropole nemusel, dny trávil v Česku. „Kvůli covidu jsem měl pokyny, jak se chovat a dávat si pozor,“ řekl. Na dálku byl v kontaktu hlavně se sportovním ředitelem Tomasem Zornem. „Byl jsem rád, že jsem mohl být doma. Od Lokomotivu jsem měl tréninkový plán,“ uvedl Kuchta.

A teď už je jasno i mezi kluby. „Vzpomínky na Slavii mám jen ty nejkrásnější a nejhezčí,“ loučil se s ní emotivně na webové stránce. „Nikdy na ni nezapomenu…“

Ve čtvrtek, či spíše během pátku ho ještě čeká zdravotní prohlídka, který by však neměla přestup zhatit. „Věřím, že to bude jen formalita,“ řekl. Pak hned bude následovat odlet na soustředění ve španělské Marbelle. „Tam mě mají oficiálně představit,“ dodal.

V Rusku s Kuchtou mají velké plány. Měl by dostat místo v sestavě a Lokomotiv hnát tabulkou vzhůru. Mužstvo je šesté se ztrátou deseti bodů na vedoucí Zenit Petrohrad a osmi na Dynamo Moskva. Právě druhé místo zajišťující účast v předkole Ligy mistrů je metou týmu s přezdívkou „Parovozy“. Nicméně v týmu, který vede Němec Markus Gisdol, se mluví i o útoku na titul.

„Honza je hráč české reprezentace, to hovoří za vše. Navíc je to fotbalista, který se velmi dobře ukazoval v české nejvyšší soutěži, a to zejména v posledním roce ve Slavii. Ví, jak si efektivně počínat v pokutovém území soupeře. Ví, jak skórovat. Přichází k nám hráč, který na hřišti odvede spoustu běžecké práce. Má skvělou mentalitu, správný přístup v zápase, v tréninku i mimo hřiště. Umí také motivovat spoluhráče. Jsme rádi, že se stává součástí Lokomotivu,“ pravil Zorn.

Kuchta přichází jako náhrada za útočníka Fjodora Smolova, jenž přestoupil do týmu městského rivala Dynama. Na odchodu je i další střelec Zé Luís, podle ruských zdrojů i guinejský reprezentant Francois Kamana. Pro Kuchtu se tím otevírá šance být jasnou ofenzivní jedničkou.

Jeho konkurencí bude Nizozemec Gyrano Kerk, mladý odchovanec Grigorij Borisenko a šikovný běloruský reprezentant Vitalij Lisakovič. První soutěžní utkání po zimní pauze čeká Lokomotiv 27. února na hřišti Krasnodaru.