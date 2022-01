Co nového ve Slovácku: Jurečka má agenty od Grealishe. Prodlouží opory?

Zkopírujte si ideální sestavu Slovácka z podzimu a máte tu pro start jarní sezony. Kromě vleklého sporu mezi vedením a nejlepším střelcem Václavem Jurečkou je v klubu tradičně klid. Tým, který po podzimu drží čtvrté místo, ho bude i obhajovat. Směrem ven je až na možnost Jurečkova transferu do ciziny zavřeno, ještě se řeší příchod křídla. Deník Sport popisuje aktuální dění kolem celku z Uherského Hradiště. Očekávaná jarní sestava Slovácka • Foto iSport.cz

Tátu vystřídala renomovaná značka Velká zimní kauza stále nemá řešení. Desetigólový Václav Jurečka dál odmítá přijmout nabízené podmínky na prodloužení smlouvy. Změnila se jediná věc, místo otce ho nově zastupuje renomovaná agentura ICM Stellar Sport, která má ve svém portfoliu hvězdy Premier League Jacka Grealishe, Luka Shawa či Bena Chilwella. „Dali nám vědět, že máme jednat s nimi,“ potvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Útočníkův přestup do ciziny je stále ve hře. 2 V přepočtu zhruba dvě miliardy korun je podle transfermarktu hodnota anglického záložníka Jacka Grealishe z Manchesteru City, nejcennějšího klienta agentury, která zastupuje i Václava Jurečku. Slovácko - Jablonec: Jurečka křižnou střelou překonal Hanuše, 1:0

Vechetu nepustí, Cicilia po zranění Na Jurečkově osudu závisí obsazení pozice na hrotu. Zatím je pro kouče Martina Svědíka pořád volbou číslo jedna. „Vždy je to na trenérovi. On ví nejlíp, jak kdo hraje a trénuje,“ uvedl manažer Šumulikoski. Zákulisím jdou zprávy, že je Jurečka domluvený na letním transferu do Plzně... Ale nemusí to tak být. Klub si ponechal v kádru talenta Filipa Vechetu, o nějž mělo zájem několik prvoligových klubů. Rigino Cicilia zatím v přípravě nehrál kvůli zranění. Už je však fit. 4 Tolik útočníků má aktuálně na soupisce Slovácko. O jedno místo v základu se perouJurečka, Cicilia, Vecheta a Sasinka. Slovácko - Sparta: Cicilia dokonal demolici! Nitovi propadla rána do sítě, 4:0

Výprask od Lublaně jako varování Po hodnotné remíze 1:1 s Rijekou, druhým celkem chorvatské ligy, přišla nálož 0:3 od slovinské Olimpije Lublaň. Soustředění v Chorvatsku na nějaký čas zahalily mraky. „Nedivím se ani, že to tak dopadlo. Den předtím měli hráči tři tréninky,“ podotkl s omluvou Šumulikoski, jenž pobývá v Umagu s mužstvem. Navíc v první půli nastoupila slabší sestava s mladíky Juroškou či Kudelou. „Ten poločas byl z naší strany šílený, musíme se hodně zlepšit,“ uvedl stoper Stanislav Hofmann. V zápase se zranil levý bek Marko Merdovič, delší dobu bude chybět. „Nehráli jsme dobře. První poločas byl z naší strany šílený po všech stránkách. Ve druhém jsme se zlepšili, ale nedali gól. Výsledek je nepříjemný, je to pro nás určité varování.“

zkušený stoper Stanislav Hofmann po porážce 0:3 s Lublaní Pět bouráků Slovácka: Nečekaný střelec, rychlík na beku i ostřílený stoper

Už bez Navrátila. Byl drahý Jedinou výraznější ztrátou je odchod krajního záložníka Jana Navrátila (31). Slovácko ho chtělo podepsat i na další období, ovšem odchovanec Olomouce zvolil návrat do Sigmy. Ta mu platové požadavky splnila. „Nabídli jsme mu naše maximální možné podmínky. On chtěl víc. Rád bych si ho nechal, ale sorry. Nehroutím se z toho,“ shrnul ředitel Petr Pojezný. „Zase tak mimořádný hráč není, aby měl oproti ostatním mimořádnou smlouvu. Udělali jsme maximum, aby tady byl.“ Příští týden by mohl doplnit kádr jiný křídelní hráč. 146/6 S takovou bilancí odehraných zápasů a vstřelených gólů se Jan Navrátil po šesti letech rozloučil se Slováckem a zamířil zpět do Olomouce. Jan Navrátil se ze Slovácka vrací domů do Olomouce • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Prodlouží Havlík? Dohodě se nebrání Důležitější než dohoda s Václavem Jurečkou je pro klub pokračování Marka Havlíka (26). Také klíčovému střednímu záložníkovi končí po sezóně smlouva, jedná se o uzavření nové. „Bavíme se s jeho agentem, naše podmínky zná,“ shrnul manažer Šumulikoski. Tichý tahoun Havlík žádá vylepšený kontrakt, nebrání se setrvání ve Slovácku. „Aby šel do posledního týmu polské ligy, to je asi hloupost," řekl výkonný ředitel Petr Pojezný. „Ale pokud zavolá Ferencváros, aby hrál o titul, a dá mu dvacet třicet tisíc euro, pustíme ho. To mu mám říkat, že je to tady lepší?“ dodal realisticky. 10 Deset sezon už působí Marek Havlík ve Slovácku. Za tu dobu odehrál 240 utkání a vstřelil 22 branek. Jinde v seniorské kategorii nepůsobil. Slovácko - Zlín: Domácí jdou do vedení! Přesně k tyči se trefil Havlík