Tahle sestava Sparty by mohla uspět: rychlost, víra v Höjera i rozbuška

Pět, šest a čtyřikrát čtyři. Tolik změn v sestavě činil mezi jednotlivými jarními zápasy trenér Pavel Vrba. Základní sestava Sparty je tak všechno možné, jenom ne stabilizovaná. Teď se ale blíží den D. Derby. Pro Letenské bez přehánění boj o titulovou naději. Deník Sport proto nastiňuje, s jakou jedenáctkou by měli rudí vyrazit do bitvy. Hlavní znaky? Rychlost, přímočarost, údernost. Jako v první jarní konfrontaci, kterou Sparta opanovala 2:0. Projděte si všechny posty sestavy, s níž by podle Sportu mohla mít největší naději na úspěch.

Dominik Holec Vzhledem k tomu, že Florin Nita do soutěžního utkání nastoupil naposledy 21. listopadu, je Holec vlastně jedinou logickou volbou. Na jaře zatím Spartu vyloženě nepodržel, v derby to ale bude stoprocentně potřeba. Musí předvést vysoký nadstandard a zároveň uplatnit dobrou hru nohama. 33,5 Za zápas rozdá o deset přihrávek více než Florin Nita. Navíc má Holec o šest procent větší přesnost (91,5 %). Sparta - Plzeň: NEUVĚŘITELNÝ Holcův zákrok proti Šulcově tutovce

Tomáš Wiesner S defenzivní činností má objektivně problémy, což se názorně ukázalo v posledním střetu s Jabloncem. Lepší variantu na pravého beka ovšem Sparta nemá. Předností je rychlost, díky které by měl být schopný čelit hbitým křídelníkům Slavie. Pozor si musí dát na kombinační zkraty a nepřesnosti. 46 Čísla při sprintu s balonem, kdy získává území pro tým a překonává tím řady soupeře, má na úrovni elitních křídel. Mezi beky jasně vede. Slavia - Sparta: Wiesner loktem trefil Plavšiče do břicha, zákrok se nepískal

Martin Vitík Tolik se o něm nemluví, momentálně ale disponuje možná nejlepší formou ze všech sparťanů. Výborně zvládl poslední mače se Zlínem a Jabloncem, obstál rovněž v pohárovém derby. Obrovsky se zlepšil ve vzdušných soubojích, jeho silnou stránkou je předskakování soupeřů. Je na něj spoleh. 68,6 % Naučil se těžit ze své výšky. V aktuální sezoně má 68,6% úspěšnost hlavičkových soubojů, čímž by v lize patřil mezi elitní desítku. Jablonec - Sparta: Vitík nakopl Pilaře a míč málem skončil v bráně

Dávid Hancko Vrátil se na oblíbenou pozici stopera a ihned pookřál. Klíčový muž defenzivy. Silný v osobních soubojích i výstavbě hry. Na beka je navíc i produktivní (v lize 4+3). Otázkou je, jak na tom bude po kondiční stránce. Středeční maraton v semifinále Mol Cupu totiž končil viditelně vyčerpaný. 222 I z pozice stopera se zapojuje do útoku. Celkem v aktuálním ročníku vyslal 222 průnikových přihrávek. Nikdo v týmu nemá víc. Hancko: Hlavně zůstat zdraví! S Panákem si rozumíme

Casper Höjer Jestliže se Letenským prodloužení zápasu s Jabloncem vůbec nehodilo, dánský bek ho možná uvítal. Po dlouhé pauze dostal do nohou v soutěžním utkání přes šedesát minut. Poslat ho z voleje rovnou do derby se jeví jako odvážné. Sparta ale nemá na výběr. Potřebuje mít na hřišti to nejlepší. 5,97 V rudém dresu má malý vzorek, ale v dánské lize válel. Očekávané asistence v minulé sezoně mu vylétly na hodnotu 5,97, přičemž reálně byl na 8. Kuriozita z přípravy Sparty: Højer tvrdou ranou píchnul balon o tyč

Michal Sáček Skvělou formu z úvodu sezony stále ne a ne najít, typologicky mu ale derby může vyhovovat. Není líný na krok, drží svou pozici a nenechává se strhnout hrou. Navíc je předpoklad, že Sparta nebude mít převahu na míči, spíš vsadí na rychlé kontry. Těm může svou přímočarostí výrazně pomoci. 90,67 % Často si vypomáhá dozadu a hraje na jistotu, ale zároveň jako jediný hráč z pole F:L je v top desítce v přesnosti přihrávek. Sparta - Rapid: Krásná akce Sáčka málem vyústila ve vlastní gól Rapidu

Ladislav Krejčí II Klíčový muž Sparty, v prvním jarním derby byl možná nejlepším hráčem na place. Svůj výkon navíc okořenil gólem. Nyní se od něj očekávají především důraz, tvrdost a výrazné zapojení do přechodové fáze. Pro slávisty je nepřítelem číslo jedna. Pokud zachová chladnou hlavu, může toho využít. 5 Rozbuška v derby? Jednoznačně důrazný záložník z Letné. V kariéře obdržel Ladislav Krejčí mladší proti rivalovi z Edenu nejvíce žlutých karet ze všech protivníků. Slavia - Sparta: faul Krejčího na Plavšiče

Jakub Pešek Parádní podzimní forma je pryč, gól do sítě Zlína by mu ale mohl alespoň trochu rozvázat nohy. Pražané ho budou potřebovat. Díky své rychlosti a kvalitě driblinku se do nějaké šance velmi pravděpodobně dostane. Musí ovšem být efektivní. V poháru stoprocentní tutovku zapařil. 7+6 Už nyní překonal loňská čísla ze severu Čech. Se sedmi góly je navíc společně s Matějem Pulkrabem nejlepší střelec Sparty. K tomu zvládl šest asistencí. Sparta - Zlín: Pešek po Minčevově centru zvyšuje na 2:0!

Adam Hložek Je to velké téma. Proti Slavii dosud v seniorské kariéře nevstřelil gól, nepřipsal si ani asistenci. Změní se to nyní? Nemusí to být nutně podmínka, aby Sparta mohla pomýšlet na dobrý výsledek. Na podzim se v derby obětoval, slávisté si ho strážili tak důkladně, že otevřeli další prostory, a nakonec za to zaplatili. 0,8 Ani Stanciu, Kuchta či Ewerton. Nejvíce bodů na zápas ve FORTUNA:LIZE – 0,8 – vyprodukuje mladý sparťan. Proti Slavii má však v kolonce varovnou nulu. Sparta - Jablonec: Hložek otočil na 4:3, povodil si Martince a zavěsil

Lukáš Haraslín Na podzim byl hvězdou derby, teď může představovat slabší článek. Stejně jako Pešek se hledá, směrem do ofenzivy není ani zdaleka tak výrazný. Navíc je tu jeden velký otazník: dokáže hrábnout do obrany a pomoct eliminovat Alexandera Baha? Hložek to zvládl, Haraslín ale defenzivu v krvi nemá. 35 Na podzim v derby se na něm vyčervenil Aiham Ousou. Slovenský reprezentant je po Sáčkovi a Hložkovi třetím nejfaulovanějším sparťanem. Slavia - Sparta: Další hrubka Ousoua, Haraslín nepřidal v tutovce finální úder!

Tomáš Čvančara Poslední dva zápasy, tři vstřelené góly. Zimní posila z Jablonce nabírá obrátky, začíná si rozumět především s Hložkem. Právě jejich souhra může mít na ambice Sparty zásadní vliv. Díky své postavě dokáže uhrát a podržet balon zády k bráně, uplatní se v kombinaci. Musí ale jít nadoraz. 6/12 Vytáhlý forvard ukázal, že umí být efektivní. V lize se pyšní slušnou efektivitou: 22 střel, 12 střel na branku a 6 vstřelených gólů. Jestli je Kúdela fit, nastoupí, míní Ulich. Čvančara a Hložek? Optimální dvojka