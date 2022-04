Veselý při premiéře překvapil útočníkem: Měl jsem to v hlavě déle

Jak ji budete hodnotit?

„Vyjma nějakých pěti úvodních minut a několika rohů jsme měli dobrý vstup do utkání. Byli jsme aktivní, měli zisky míčů a z nich si vytvořili dobré příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. A soupeř vstřelil branku z nevinné akce, což s námi otřáslo a soupeře naopak nabudilo.“

A mohlo být i hůř...

„Tohle nastavení se přeneslo do začátku druhého poločasu, kde nás domácí mohli dorazit. Měli tam šance. Bylo to ve vlnách, po vyrovnání se oba týmy hrnuly vítězstvím. Závěr byl infarktový, měli jsme tam vyloženou příležitost, ale pak jsme málem inkasovali my. Nakonec asi zasloužená remíza. V tom finále chyběla kvalita, protože skóre mohlo být zajímavější. Klidně 2:2 nebo 3:3. Musím ocenit, že tým se nevzdal. Po dlouhé době jsme dokázali aspoň srovnat, což nám chybělo. Nemůžu říct, že by hráči nebojovali nebo nechtěli zápas zlomit. Bod je pro nás důležitý z toho důvodu, že se na nás Karviná nedotáhla. A asi má pro nás větší cenu než pro domácí, věřím, že to bude odrazový můstek dál.“

Jak jste skládal sestavu, na jejímž hrotu vyběhl překvapivě David Bartek?

„Barťase na hrotu jsem měl v hlavě déle, celou repre pauzu. Využili jsme k tomu přípravný zápas s Plzní, jsme rádi, že to bylo za zavřenými dveřmi. Věřili jsme, že tím zaskočíme domácí. I za béčko na té pozici vytvořil gól.“

Proč jste se tak rozhodl?

„Chybí nám nahoře do čtyřobráncového systému hráč, který udrží míč. Máme typy útočníků, kteří rozběhnou obranu, ale nepodrží moc balonů. A to nám naopak Barťas splnil, odehrál velmi dobrý zápas. Byl aktivní, běhavý, škoda, že výkon nekorunoval gólem. A ostatní? Koubek byl s repre, měli jsme ho jen pár dní k dispozici. Chramosta zase trénoval jen chvilku po zranění, byl připraven na 30 minut. Maximálně na 45, kdyby to moc hořelo. Ale nechtěli jsme riskovat. U Ugwua zase nejsme spokojení s výkonností.“

Nástup Chramosty pomohl, viďte?

„Záměrem bylo, že Barťas zápas roztáhne a Chram jej dorazí. Původně bylo v plánu, že se vystřídají navzájem, ale prohrávali jsme, tak jsme reagovali na vývoj.“

Co jste si řekl po Šehičově gólu zničehonic?

„Že je to někde... (smích) Trošku jsem si říkal, že je to náš klasický scénář z posledních týdnů, kdy jsme ztráceli dobře rozehrané zápasy. Ale i v poločase jsem zmiňoval hráčům, že už to přece není možné, že to zlomíme, vyrovnáme a otočíme. Jenže je to o produktivitě. Náš problém není defenziva, ale ofenziva. Když spočítáte, kolik střílíme gólů a jakých... Víceméně jen ze standardek, což má být pomoc týmu. Prioritně musíme dávat góly ze hry a být mnohem nebezpečnější.“

Karviná – Bohemians: Eldar Šehič se hlavou nemýlil, domácí se ujali vedení, 1:0

Šehič si však u gólu možná pomohl rukama a doplatil na to opět smolař Vaníček...

„Tohle byl ale jiný gól než ty dva předešlé, u kterých byl Tonda. Má přednosti, chtěli jsme, aby byl nebezpečný dopředu. Ano, branka padla z jeho prostoru, ale byl to řetězec chyb. Třeba že Túlio centruje bez tlaku do boxu, přitom jsme na tuhle jejich přednost upozorňovali. Nedostupovali jsme centrující hráče. A faul? Asi lehký byl, ale rozhodčí tvrdili, že tam nebyla intenzita...“

Dvakrát vám šel něco říci sportovní ředitel Miroslav Držmíšek, který vstal z VIP tribuny a sestoupil až ke střídačce. O co šlo?

„O konzultaci. Mám rád jednoho člověka na tribuně, ať už je to asistent nebo někdo jiný. Je to zase trochu jiný pohled, protože shora se na fotbal dívá jinak než z lavičky. Konkrétně se mi nelíbila práce na jedné straně, takže jsem chtěl po něm názor. Ale rozhodnutí dělám sám, od toho jsem tady.“ (úsměv)