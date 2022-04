Nazarov o „rozhovoru“: Vytržené. Jak mohli napsat, že podporuji válku?

Rusové aktuálně jako součást sankcí nedostávají v Česku víza a tato opatření se tvrdě dotkla i Jevgenije Nazarova. Minimálně do konce sezony měl platnou smlouvu s Bohemians, ale bez povolení pobývat na českém území se musel vrátit zpět. A na serveru sport.ru vyšel rozhovor, ve kterém se měl vyjádřit ve smyslu, že „Češi ničemu nerozumí a mají za úkol jen křičet na náměstí,“ nebo že ho Bohemians nutili obléci triko na podporu Ukrajiny. Z jeho slov pro iSport to ale rozhodně nevypadá, že by měl proválečné názory.

„Celý rozhovor je rozřezán na kousky a mnohé bylo vytrženo z kontextu. Není tam jediné slovo poděkování Bohemians za to, že pro mě byl pobyt v Praze přes všechna opatření zcela bezpečný. Za podporu fanoušků, kteří se mě pořád ptali, jak se mám. Věřili, že zůstanu a že to bude dobré,“ vyvrací hned na začátku napjatý vztah s bývalým klubem.

Článek zveřejněný v Rusku vyznívá velmi pozitivně pro ruskou stranu konfliktu, Nazarov v ní ruské snažení podporuje. To ale přímo koliduje se zprávami, které o něm Bohemians zveřejnili už před více než měsícem. Pro iSport se rovněž vyjádřil protiválečně: „Umírají děti. Něčí sestry a bratři. Jak bych to mohl podpořit? Nechápu, jak to vůbec mohli napsat! Moje rodina žije na hranici Ruska a Ukrajiny a v Česku jsem mnohokrát řekl, jak se bojím. Neměl jsem se jak s ní spojit, nic nefungovalo.“

Podle ruského serveru měli Bohemians Nazarova nutit, aby si oblékl tričko na podporu Ukrajiny, což měl odmítnout. „Nikdy nebyl osloven, aby podpořil Ukrajinu veřejně,“ vyvrátil to na twitteru šéf Bohemians Darek Jakubowicz a dodal, že kdyby svůj názor vyjádřil veřejně, mohlo by ho to v Rusku poškodit. Nazarov do zápasu s Baníkem, kde „klokani“ v tričkách nastoupili, vůbec nebyl nominován. „V klubu nebyly vůbec žádné problémy. Naopak podpora a péče,“ potvrzuje sám fotbalista.

Pro média nicméně popsal protesty v Praze, třeba červenou barvu na pražských pobočkách Sberbank. „O Praze jsem řekl, že je to velmi velké město! A je tu větší propaganda než v malých městech. Komunikuji s přáteli Z Ruska, Česka i Ukrajiny a zprávy jsou úplně jiné. Probíhá velká informační válka.“

Vadí mu především, že jako fotbalista nemůže dělat svou práci. A také nadávky na sociálních sítích. „Ať ze mě lidé nedělají antihrdinu a nepíší výhrůžky mé rodině. A že můj otec je Putin. Nechci mlčet, jak se o ruských sportovcích píše, že se nevyjadřuji a mlčí. Je hrozné, že je válka mezi námi a Ukrajinou, ale jsme sportovci, ne vojáci. Chceme dělat sport, který milujeme, a nemůžeme.“