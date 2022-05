Hradec děsí favority, udrží opory? Kapitán: Neutíkám, nabídky zvážím

Výhra nad Slavií a teď remíza na Spartě. Východočeši straší skupinu o titul. „Užíváme si to. Šli jsme do toho s tím, že chceme zamíchat bojem o titul. Zatím nám to vychází,“ usmíval se kapitán Adam Vlkanova (27). To vše se ale může v létě změnit, pokud „votroci“ rozprodají kádr. Hradecká opora však věří, že podobně jako regionální rival Pardubice klub nedopadne.

Takže bod z Letné po týden starém představení proti Slavii berete?

„Nevstoupili jsme do zápasu ideálně. Přečkali jsme úvod, dostali jsme se i do nějakých šancí, které jsme neproměnili. Poločas 0:0 byl dobrý výsledek. Inkasovali jsme gól z penalty, ale stejně jsme dokázali najít sílu a vyrovnat. Nakonec jsme mohli i vyhrát. Škoda.“

Jak si užíváte zápasy ve skupině o titul?

„Nemáme co ztratit. Můžeme se jen ukázat. Každý z nás hraje jen o to, aby se předvedl. Jsme uvolnění a podle toho to i na hřišti vypadá. Sbíráme dobré výsledky, v lize máme devět zápasů bez prohry. Chceme to udržet co nejdéle a zatím se nám to daří.“

Vnímáte, že můžete být faktorem, který rozhodne o titulu?

„Do toho jsme s tím šli, že chceme zamíchat bojem o titul a ostatním to výrazně zkomplikovat. Zatím to vychází ideálně. Myslím si, že Spartu už jsme definitivně odstřihli od boje o titul. Uvidíme, co se nám povede s Plzní.“

Na druhou stranu dobrou sezonu po postupu do ligy měl i váš regionální rival Pardubice, ale nyní jsou namočeny v boji o záchranu. Uvědomujete si, že to za jistých okolností může potkat i vás? Třeba pokud by odešlo více hráčů ze základní jedenáctky?

„Vnímáme to. Myslím si, že oba týmy jsou dost rozdílné, ale je pravda, že jim odešlo spousta důležitých hráčů. Například Ewerton, který táhne Mladou Boleslav. To bylo velké oslabení. Uvidíme, jak to bude probíhat u nás. Podle mě není správné držet hráče za každou cenu. Když mají dobrou nabídku, ať jdou a posunou se dál. My si jako tým zase poradíme a nedopustíme to, co se stalo v Pardubicích.“

Vy se nikam nechystáte?

„Uvidíme, co bude. Žádným nabídkám se nebráním, ale nechci utíkat za každou cenu. Když to pro mě bude mít smysl, tak to zvážím.“

SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 1:1. Votroci zaskočili dalšího favorita Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52. Hancko Hosté: 66. Leibl Sestavy Domácí: Heča – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – Pavelka (C) (84. Sáček), Krejčí ml. – Haraslín (68. Minčev), Karabec (59. Dočkal), Pešek (84. Juliš) – Čvančara. Hosté: Vízek – Čech, Král, Leibl – Mejdr, Kučera, Vlkanova (C) (90+4. Prekop), Kodeš, Novotný – Kubala (85. Soukeník), Vašulín (63. Rada). Náhradníci Domácí: Holec, Suchomel, Sáček, Dočkal, Hložek, Minčev, Juliš Hosté: Fendrich, Harazim, Dvořák, Rada, Prekop, Rybička, Soukeník Karty Domácí: Haraslín, Vitík Hosté: Leibl, Koubek, Čech, Soukeník Rozhodčí Petr Hocek – Jiří Kříž, Jakub Šimáček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 7 371 diváků

