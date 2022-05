Horňák: Kluci ukázali, že jsou jiní, než se píše. Nahradit Hložka bude těžké

Nevymýšlel, nespekuloval. Dočasný trenér Sparty Michal Horňák navzdory blížícímu se finále poháru poslal do derby tu nejsilnější možnou sestavu. Vyplatilo se. Letenští potřetí v sezoně srazili odvěkého rivala na kolena, výhrou 2:1 v Edenu se náramně naladili na očekávanou bitvu se Slováckem. A ještě se na ligové úrovni stylově rozloučili s Adamem Hložkem, který úchvatnou trefou v úplném závěru rozhodl. „Líp to snad ani trefit nešlo, neskutečné,“ žasl Horňák.

Trenére, v derby jste uspěli potřetí ze čtyř pokusů v sezoně. Zasloužené vítězství?

„Hlavně si myslím, že jsme tohle vítězství potřebovali. Především z psychického hlediska, protože jsme poslední dvě utkání prohráli. Psychika hrála obrovskou roli, jinak utkání bylo vyrovnané. Hráli jsme organizovaně, díky druhé brance jsme vyhráli zaslouženě.“

Čím si vysvětlujete tak diametrálně odlišný výkon oproti předchozímu zápasu se Slováckem?

„Viděl jsem na klucích obrovskou odhodlanost. Že nechtějí další porážku, šli si pro co nejlepší výsledek. Povedlo se nám to, ukázala se morální síla mužstva. Dali najevo, že jsou trochu jiní, než se o nich píše.“

Na práci s mužstvem jste při tom měli stále minimum prostoru, že?

(Přikyvuje) „Máte pravdu, času bylo málo. Dali jsme hráčům jeden den volna, potřebovali úplně vypnout a orazit si. Pak následovaly regenerační a předzápasový trénink. Hodně času jsme strávili u videa, abychom si vysvětlili, co kluci udělali špatně. A naopak, co se povedlo a měli bychom na tom stavět.“

Co jste říkal na vítězný gól Adama Hložka?

„Trefil to neskutečně. Stál jsem přímo v úhlu té střely, letělo to nádherně. Líp to snad ani trefit nešlo.“

Překvapilo vás, že si v takové situaci vzal míč zrovna on?

„Vzhledem ke středečnímu finále poháru jsme zatím standardní situace vůbec nenacvičovali. Byl okruh hráčů, kteří to mohou kopat, ale výběr jsme nechali na nich. Adam se na to cítil a zahrál to krásně.“

Proti Slavii se trefil vůbec poprvé. Navíc v téměř jistě posledním ligovém startu za Spartu.

„Přišlo to v pravý čas, jsem za to moc rád. V závěru jsme dokonce řešili, jestli mu trochu neulevit, nevystřídat ho. Adam to trefil výstavně, na první gól proti Slavii si vybral ideální moment.“

Jak složité bude ho pro příští sezonu nahradit?

„Pokud to bude tak, že Adam odejde, musí se najít náhrada. Což bude těžké. Sparta bude muset začít hrát jiným stylem, možná i jiným rozestavením. Potřebuje Adamovu obrovskou sílu nahradit nějak jinak. Jednoduché to ale nebude.“

Potěšil vás svým výkonem mladý obránce Martin Suchomel?

„Má velké předpoklady. Znám ho už z mládeže, sledoval jsem ho v dorostu, měl jsem ho pak v béčku ve druhé lize. Chybí mu herní praxe, to jsem cítil, už když na jaře párkrát nastoupil za nás. Teď odehrál velmi slušné dva zápasy, může to být jeden z adeptů pro základní sestavu na příští ročník. Musí se o to ale poprat.“

Kvůli zbytečné červené kartě vám naopak ve finále poháru bude chybět Tomáš Wiesner. Velká komplikace?

„Je to velký problém, Wiesy patřil do základní sestavy a odehrál velmi dobrý zápas. Bohužel neudržel nervy na uzdě, to je pro nás dost velký problém. Ale poradíme si. Máme hráče, kteří jsou na tomto postu zvyklí hrát. Ale takovou kartu nesmíme dostat. Zvlášť před středou jsme hráče upozorňovali na to, že musíme být disciplinovaní, protože se červené karty přenáší.“

Obě žluté karty byly laciné, souhlasíte?

„Hlavně té druhé předcházel zbytečný faul. V kabině pak byl hodně skleslý. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Tyhle chyby, které kluci dělají, je mohou posunout, zapamatují si to. Snad to příště neudělají, nebudou mít rudé oči. Navíc při výsledku 1:1, který pro nás byl docela příznivý.“

Jak důležitý byl pro tým návrat Ladislava Krejčího mladšího, jenž na hřišti dirigoval celou jedenáctku?

„Kompletně středová řada odehrála dobrý zápas. Chtěli jsme udržet oba střeďáky u sebe, musím vyzdvihnout i Filipa Součka, potom i Michala Sáčka. Měli to velmi těžké, protože Slavia hodně rotovala, i když hrála dost jednoduše. Udrželi se kompaktní, to bylo pro výsledek stěžejní.“