Jak předejít půstu ve Slovácku: udržet trenéra, omladit, rozšířit i motivovat

Někteří jsou možná ještě v hospodě a slaví. Jiní už do sebe nechávají pražit slunce na dovolené u moře. Slovácko vstřebává historickou sezonu klubu – čtvrté místo ve FORTUNA:LIZE s bodovým rekordem a triumfem v MOL Cupu. Svědíkův soubor je nyní na vrcholu. Co je potřeba v příštích týdnech udělat, aby z něj nesletěl zpátky do průměru? Deník Sport vybral pět klíčových úkolů.

UDRŽET TRENÉRA Brzy osmačtyřicetiletý Martin Svědík je vedle slávisty Jindřicha Trpišovského nejvýraznějším tuzemským trenérem pod 50 let. Až šokující progres týmu, který patří rozpočtem a šíří kádru někam do ligového (pod)průměru, je hlavně jeho dílo. Už před rokem měl nabídku z polské Wisly Krakov, chtěl odejít. V klubu však má ještě na rok kontrakt a zájemce brzdí i vysoké desetimilionové odstupné. Je jasné, že Slovácko není pro puntičkáře v kšiltovce stropem. Kdyby však odešel nyní, tým by to neunesl. Vypadá to, že smlouvu dojede a až poté půjde za lepšími podmínkami. „Teď nic nenasvědčuje tomu, že bych měl odejít. Mám připravenou přípravu, jména posil. Pokud se nestane nic zásadního, budu pokračovat ve Slovácku," sdělil ve středu večer po finále MOL Cupu. 3,5 Tři a půl roku už působí Martin Svědík v roli hlavního kouče Slovácka, kam přišel v listopadu 2018 z Jihlavy. Kontrakt má ještě na další sezonu. Dloubák: Strop Slovácka? Jsme u něj, říká Svědík. Možná si dám od fotbalu pauzu

NAHRADIT JUREČKU Ze hřiště zmizí sedmnáct gólů, odchod Václava Jurečky po skončení smlouvy je stoprocentní. „Je potřeba mu poděkovat a popřát hodně štěstí do dalšího angažmá. Venca potřebuje důvěru a hrát. Snad nebude vybírat jako strýček Skrblík, jak mu tam lítají dolarovky," usmál se kouč Martin Svědík. Je nutné, aby za produktivního pracanta po jeho životní sezoně dorazila adekvátní náhrada. Klub sonduje situaci kolem útočníka Jana Klimenta, jenž sestoupil s Wislou Krakov. Návratu do Uherského Hradiště by se nebránil, ovšem brzdou je jeho vysoký kontrakt v Polsku. Dobrá zpráva je, že se podařilo udržet platného hroťáka Rigina Ciciliu. „Kdyby odešli oba, byla by to velká chyba," upozornil Svědík, jenž bude dávat větší prostor i mladíkovi Filipu Vechetovi. 20 Celkem dvacet branek nastřílel v sezoně útočník Václav Jurečka. Sedmnáct v lize a tři v MOL Cupu. Další už přidá na jiné adrese. Slovácko - Sparta: Historický okamžik. Domácí zvedli pohárovou trofej

NAMOTIVOVAT VETERÁNY Tohle bude ten nejmenší problém. Pohárový triumf a účast v Konferenční či Evropské lize nakopne záložníka Milana Petrželu a obránce Michala Kadlece k další dřině. Ve Slovácku jsou doma, rodinné klima v klubu jim na sklonku kariéry svědčí. Proto oba kývli na prodloužení spolupráce, Petržela dokonce o dva roky. Ligu by měl tedy hrát i po čtyřicítce. Kdo viděl, jak se bývalí reprezentanti připravili na souboj se Spartou, nepochybuje o nich. Na lehkonohém stoperovi stojí defenziva, diblík na kraji zálohy stále umí ničit soupeře neotřelými kličkami a důmyslnými přihrávkami. Oba jsou navíc nositeli vítězné nálady a vzory pro mladé. „Káca (Kadlec) jednoznačně deklaroval, že to chce pro Slovácko získat a zapsat se do dějin klubu," cenil si Svědík po poháru. 41 Až v jednačtyřiceti letech by měla doběhnout Milanovi Petrželovi nová dvouletá smlouva, na kterou je domluvený s vedením klubu. Slovácko - Sparta: Kadlec nechtěl hrát kvůli psům u lajny

OMLADIT A ROZŠÍŘIT Mužstvo s nejstarším věkovým průměrem v lize leští už delší dobu strop své výkonnosti. Třeba ve čtyřčlenné obraně jsou samí třicátníci. Posouvat to dál v této sestavě je proti přírodním zákonům. To si trenér dobře uvědomuje. „Tento tým určitě nebude růst," zdůraznil. „Musíme koukat i na ročníky hráčů a přivést náhrady za ty starší, abychom měli posty zdvojené. Je to i o zodpovědnosti vedení. Nechci, aby to v pohárech dopadlo jako minulý rok (Slovácko hned vypadlo s Plovdivem – pozn. aut.). Máme zodpovědnost vůči koeficientu, České republice. Nechceme selhat," dodal Svědík, jenž logicky žádá posílení a rozšíření kádru. Jako varování zmiňuje Jablonec, který sice předváděl výborné výkony v Evropě, ale málem sestoupil z tuzemské nejvyšší soutěže. 32 Tolik let bude v červnu Stanislavu Hofmannovi, nejmladšímu členovi stabilního obranného kvarteta. Nejstarší Michal Kadlec má sedmatřicet. SESTŘIH: Slovácko - Sparta 3:1. Domácí získali premiérový pohár