Jurečka jako Pulkrab 2.0? Typologicky jsou ale oba jiní, říká Brabec

Matěj Pulkrab dal nakonec před Slavií přednost druholigovému německému Sandhausenu, a tak vicemistr realizoval plán B. Ze Slovácka podepsal jiného volného útočníka Václava Jurečku. Dává to smysl? „Oba jsou hráči do šestnáctky, oba umí dávat góly. Ale jsou typologicky jiní,“ říká bývalý trenér Bohemians Erich Brabec.

Byla to akce kulový blesk. Zatímco Plzeň koketovala s Václavem Jurečkou pomalu půl roku, Slavia se s forvardem, kterému končí ve Slovácku smlouva, dohodla během čtyřiadvaceti hodin. Splnila tak záměr rozšířit své portfolio útočníků o zkušeného a gólového hráče za nulové odstupné.

Původně jím měl být Matěj Pulkrab, který se rozhodl odejít ze Sparty. Jenže v tom byl právě problém, na ultimátní změnu klubové příslušnosti si důrazný fotbalista nakonec netroufl. Ani ne tak kvůli sobě, jako spíš svým blízkým, kteří by museli poslouchat nepříjemné řeči, či dokonce čelit útokům na sociálních sítích. Takhle mají svatý klid.

Slavia tak stočila svou pozornost do Uherského Hradiště, odkud získala Václava Jurečku. Druhý nejlepší střelec uplynulé ligové sezony podepsal v Edenu tříletý kontrakt.

Slovácko - Sparta: Jurečka mazácky proměnil penaltu, 1:0 Video se připravuje ...

Je to kus za kus?

Pulkrab s Jurečkou mají každopádně hodně společného. A to i v soukromí.

„Oba studují a vědí, co chtějí od života. Jsou to inteligentní kluci,“ připomíná expert Erich Brabec zajímavý detail. „Oba dva to jsou hráči do šestnáctky a umějí dávat góly. Ale typologicky jsou jiní,“ rozvíjí už fotbalovou stránku věci.

S Pulkrabem udělal trenér Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým dobrou zkušenost v Liberci, ve Slavii chtěl na úspěšnou spolupráci logicky navázat. Odchovanec Sparty je klasický zabiják, což se týmu, který se dlouhodobě potýká s produktivitou, náramně hodí.

„Když bude hrát pravidelně a bude zdravý, góly dávat bude. Věřím, že v Sandhausenu je schopen dát 15 gólů za sezonu,“ tvrdí Brabec. Jeho slova potvrzuje i statistika očekávaných gólů (xG). Pulkrab se v uplynulé sezoně FORTUNA:LIGY dostal na znamenitou hodnotu 0,65 za 90 odehraných minut, což znamená, že za ideální souhry okolností by v 35 startech zaznamenal 23 branek. Jen pro zajímavost – král ligových střelců Jean-David Beauguel vykázal hodnotu 0,72 xG, ale třeba Adam Hložek pouze 0,31.

Jurečka se dostal na cifru 0,47 xG za 90 odehraných minut, což je taky velmi pěkné číslo. Teď jde jen o to, aby to nebyl „one hit wonder“, jak se říká v pop music. Odchovanec Opavy musí svou životní sezonu zopakovat i v extrémně náročném a konkurenčním prostředí, které například Michaela Krmenčíka nemilosrdně semlelo.

Sparta - Bohemians: Pulkrab zkompletoval hattrick! 3:0 Video se připravuje ...

„Venca je typologicky jiný hráč než Pulky. Dokáže dát gól i zpoza šestnáctky, kope penalty, má zkrátka pestřejší zakončení,“ říká Brabec.

Pro Jurečku mluví i větší mobilita a univerzálnost. Zatímco Pulkrab je čistokrevná devítka, Jurečka může nastoupit i na křídle či coby podhrot. Je pohyblivější, rychlejší i agilnější, což se zejména při presinku náramně hodí.

„Loni Slavia přivedla s podobnou výbavou Schranze,“ připomíná Brabec úspěšný transfer z Jablonce. „Teď jde o jen to, co Jurečkovi trenérský štáb vymyslí.“

A pak taky, jak to dovede sedmadvacetiletý reprezentant realizovat. Předpoklady tu nicméně jsou.