Slavia potvrdila příchod Valenty. Odchovanec je šestou letní posilou

„Matěj udělal v poslední sezoně obrovský posun. Jsme moc rádi, že máme v týmu velkého slávistu, jemuž navíc v aklimatizaci pomůže znalost prostředí i trenérů, kteří jeho potenciál ještě rozvinou,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Valenta je odchovancem vršovického klubu, v jehož dresu v srpnu 2018 debutoval v nejvyšší soutěži. Poté hostoval v druholigovém Ústí nad Labem a předloni přestoupil do Českých Budějovic. Součástí dohody byla klauzule o zpětném odkupu za výhodnějších podmínek, což nyní Slavia využila. Český mládežnický reprezentant má v lize na kontě 41 startů a dva góly.

„Splnil se mi sen. Vždy jsem se chtěl vrátit, slávista jsem odmala. Tvrdě jsem pracoval, aby se mi to podařilo. Že se tak stane už po dvou letech, je skvělé. Tak rychle jsem to nečekal, asi nikdo. Pořád tomu nemůžu úplně uvěřit,“ uvedl Valenta. „Dvě sezony v Budějovicích mi daly do života i kariéry hrozně moc. Teď se těším, co mě čeká tady. Chci vyhrávat trofeje a tituly,“ dodal.

Valenta je šestou letní posilou Slavie. Pražané už předtím angažovali obránce Davida Douděru a Eduarda Santose, křídelníka Ewertona, útočníka Václava Jurečku a talentovaného Denise Halinského.