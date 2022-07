Pelta: Nevím, na co se těšit. Jak vidí Horejšovy metody a posily

PŘÍMO Z ITÁLIE | Kolem týmu už neslyší tolik křiku. Ostrý hlas i hvizd Petra Rady nahradila analytická mysl Davida Horejše a jeho spolupracovníků. „Je to něco úplně jiného,“ přiznává jablonecký boss Miroslav Pelta v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium. Na soustředění v Itálii je u mužstva blízko. Tak to má rád. V duelu s italským Sassuolem (1:3) se mu hodně líbil první poločas a výkony letních posil v čele s Vladimirem Jovovičem.

Co zatím říkáte na průběh přípravy?

„První zápas v přípravě jsem viděl až v sobotu se Sassuolem. Předtím jsme hráli se širším kádrem, sledoval jsem to jen na dálku. Nerad prohrávám i v přáteláku, ale chápu, že tady dochází k mnoha novým věcem. Mění se herní systém mužstva. Trenér Horejš chce po hráčích trošku něco jiného, než jsme hráli za Petra Rady. Samozřejmě to nefunguje tak, že něco řeknete a hned to začne fungovat. Celý proces má porodní bolesti.“

Nový realizační tým pracuje odlišně než praktik Rada, co?

„Je to něco úplně jiného. Petr Rada je stará škola, kam patřím i já. Vždycky jsme říkali, že důležité je vyhrát a už jsme neřešili jak. Já jako prezident klubu vůbec. Trenér má zase svůj recept. Nová generace koučů hodně řeší data, poziční postavení. Vidím, že hráči tráví mnoho času u videa, poradami. Je potřeba tomu dát prostor a čas. Mám radost, že jsme si mohli dovolit jet opět na soustředění do Itálie.“

Vás pobyty s týmem v cizině vyloženě baví…

(přikyvuje) „Je to v krásném prostředí. Rakousko, Itálie, v zimě je nejlepší Španělsko. Jezdíme na výlety, na kole. Můžu prohovořit s hráči, s trenéry. Mám prostě čas se věnovat mužstvu. V Čechách jsem od rána do večera na cestách, sháním peníze. Máme to v Itálii rádi a hrajeme s kvalitními soupeři. Zajišťuje je můj generální sekretář Jarda Doležal, který je napojený na místní agenty. Ti se tím zabývají profesionálně. Já jen čekám, co z toho vyleze. Věřím, že se tu dobře připravíme na ligu.“

Liší se i komunikace s oběma trenéry?

„Petr Rada je impulzivní, víc řval. Má svůj styl. Stejně jako má Horejš. Oba jsou mí trenéři. Chci, ať pracují tak,