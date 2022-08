Trpišovský: Katastrofální defenziva. Rána Kratochvíla? Jen jsem čekal...

Hráli skoro celý zápas proti deseti. Dvakrát vedli o dvě branky, přesto se slávisté třásli strachy, aby zápas v Jablonci doklepali do konce. Nakonec vyhráli 3:2. Když ale v samém závěru vypustil dalekonosnou ránu vzduchem Kratochvíl a míč spadl metr vedle branky, krve by se v nich nedořezal. „Jenom jsme čekali, kam míč spadne,“ kroutil hlavou trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Stěžoval si na defenzivní práci týmu, jednu z pasáží duelu označil za nepochopitelnou.

Vyhráli jste, přesto zřejmě nebudete úplně spokojený, že?

„Utkání bylo hodně ovlivněné červenou kartou, ráz zápasu to vždycky změní. Využili jsme dvojí trest, vyloučení Surzyna plus proměněná standardka. Poté byl náš výkon velice dobrý, bohužel jsme nepřidali další branku z množství střel a možností. Ve druhém poločase se náš výkon zhoršoval. Když jsme se dostali do vedení o dva góly, soupeř pokaždé vstřelil kontaktní branku. Až do konce zápasu to byly nervy. Ve finále nesmyslnou rozehrávkou ještě soupeři nabídneme příležitost, kterou Kratochvíl skvěle vyřešil. Nechybělo moc, aby nás Jablonec v samém závěru potrestal. Do ofenzivy jsme byli velice dobří a nebezpeční, defenzivní složka výkonu byla po pauze katastrofální. Dělali jsme hrubé chyby a oslabený Jablonec pouštěli do situací, které pro nás byly nebezpečné. Byli jsme strašně laxní.“

Při lobu Kratochvíla v nastaveném čase jste jen čekal, co se stane? Muselo vám být jasné, že Mandous je daleko a nemůže zasáhnout.

„Jistě. Takový trest jsme si za řešení situace zasloužili. Nebylo to pro nás jednoduché, jenom jsme čekali, kam míč spadne.“

Šlo v druhém poločase o podcenění zápasu? Hráli jste proti deseti, vedli jste…

„Ne, hráče jsme na to o poločase hodně důrazně upozorňovali. Jablonec má dobrý tým, dobré individuality. V zápase se může stát cokoliv. Hráče jsme nabádali, aby neudělali chybu, třeba červenou kartu na naší straně. V některých situacích nám hodně chybí zkušenosti, je to daň za zabudování mladších hráčů. Musíme být koncentrovanější a pevnější v soubojích. Propadla nám spousta míčů. V podstatě kterýkoliv kop na naše krajní beky dopadl propadnutým balonem.“

Není to i o motivaci? Přece jen máte před sebou důležitější zápasy.

„Je to o defenzivě. Jedna věc je tlačit se dopředu, ale musíme myslet i na obranu. Vepředu jsme si vytvořili hodně šancí, ale vzadu nesmíme nic podcenit. Každý z našich zápasů má společného jmenovatele, a tou je zbytečná chyba, ztráta a z toho plynoucí zbytečný gól. Při druhém gólu, kdy soupeř hraje v deseti už na konci zápasu a logicky mu chybí síly, tak nám tři minuty nepůjčí balon. My jsme všude pozdě a nedostoupíme hráče, který střílí. Pro mě to je nepochopitelná pasáž. Následně je tam hráč sám… Soupeře musíme lépe dostupovat a lépe dohrávat situace.“

Jak je vývoj ohledně zraněných hráčů?

„Taras (Kačaraba) má bouli na koleni, pojede na vyšetření, tam to nevypadá moc dobře. Schranz šel dolů o půli, Petr Ševčík musel střídat kvůli zdravotnímu problému. V týdnu to všechno sečteme a uvidíme. Zraněných hráčů je hodně. Uvidíme, co Oscar, co Sor. Zda bude nějaká šance, aby byli na čtvrtek k dispozici. Zbytek je bez šance.“