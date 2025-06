Spokojený Černý: Byl to dominantní výkon. Neuznaný gól nebere jako křivdu

Jak vznikla výhra nad Černou Horou?

„Je pro nás velice důležitá. Získali jsme další tři body, udrželi jsme nulu, zůstáváme ve skupině stoprocentní, což je pro začátek kvalifikace obrovsky důležité. Zvládnout takové zápasy není jednoduché.“

Šperkujete si tímhle celkově vydařenou sezonu?

„Měl jsem dobrá čísla. Dnes až na tu asistenci jsem upřímně od sebe čekal víc, že budu nebezpečnější. Balony, co jsem se snažil házet do vápna, mi vůbec nevycházely. Ale nakonec mi tam jedno číslo připadlo. Škoda gólu, byl hezký, ale předcházel mu těsný ofsajd. Důležitější je to, že jsme stoprocentní jako tým a máme výbornou pozici do příštího zápasu v Chorvatsku.“

Sedí vám spolupráce s Patrikem Schickem?

„S Páťou se známe dlouho, hrajeme spolu od mládežnických reprezentací. Víme, co od sebe můžeme čekat, jak se co nejlépe doplňovat. Tohle bylo v pořádku.“

Mrzí vás neuznaný gól?

„Neberu to jako křivdu, asi to bylo jasné, od toho video je. Je to obrovská škoda, ale když je ofsajd…Já to vyřešil dobře, vystřelit bylo jediné, co jsem v té chvíli mohl udělat.“

Chorvatsko? Proč si neříct, že ho chceme zvládnout

Ale naštve to, když projdete skoro přes půl hřiště, krásně zakončíte a nakonec je to ofsajd pomalu o kotník.

„Určitě. Já chci dát gól každý zápas, přidat branku na dva nula, přesně za tím jsme šli. Byl by to takový polštář, naštěstí jsme ten gól dali později.“

Roste týmu sebedůvěra, že si věříte i na Chorvatsko venku?

„Určitě si věříme, ale zase – s pokorou a respektem. Musíme vycházet z toho, v čem jsme silní, co nás může dovést k úspěchu. Pokud se toho budeme držet, máme šanci uhrát dobrý výsledek i tam. Bude důležité dobře zregenerovat a fakt se na to připravit. Pro všechny jde o poslední zápas sezony. Proč si neříct, že ho chceme zvládnout, vyhrát a udělat si pěkný začátek volna.“

Opíráte se o kvalitní defenzivu?

„Všichni byli skvělí. Vzadu jsme hráli absolutně bez chyby, aspoň tak to na mě působilo. Byl to dominantní výkon. Moc dobře víme, že můžeme být ještě atraktivnější a lepší dopředu. Ale tyhle zápasy vůbec nejsou jednoduché a poradili jsme si s tím.“

Projevila se na výkonu pauza po skončení klubové sezony?

„Když hrajete deset měsíců tři zápasy týdně, pak z toho skoro na čtrnáct dní vypadnete, je to znát, rytmus tam nebyl. Naštěstí to Hložan hezky otevřel a pak se hrálo trošku lépe.“