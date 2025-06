Hašek: První půle nebyla hitparáda. Provod? Nejde víc faulovat. Hložek je v péči lékařů

Vstoupit do diskuse (

To vypadá, že třetí výhru berete jako povinnost. Je to tak?

„Pokud chceme postoupit, tohle byla opravdu povinnost. Teď jde do tuhého, Chorvatsko bude v pondělí jiný kalibr. Musíme být připravení a dát se dohromady, připravit se v hlavách, mentálně.“

Ale s výkonem jste spokojený?

„Jsme rádi, že jsme vzadu měli nulu a dali dva góly. Mohli jsme přidat ještě další. V první půli jsme však chodili do plné obrany a soupeř vyrážel do protiútoků. Jovetič byl nebezpečný, seskakoval si do volných prostorů. Takže první půle nebyla z naší strany hitparáda.“

Proto jste o přestávce střídal Lukáše Červa a místo něj poslal Michala Sadílka?

„Měli jsme hodně ztrát uprostřed hřiště a chtěli jsme, aby někdo víc bránil Jovetiče.“

Jak to Sadílek zvládl?

„Přivezl si velmi dobrou formu z Nizozemska, kde sledujeme každý jeho zápas. Má obrovskou chuť, což ukazuje na tréninku. Chtěli jsme, aby víc bránil, byl natěsno u Jovetiče, proto jsme se takhle rozhodli.“

Řekl si o místo v základní sestavě?

„Těch hráčů je víc.“

Závěr? Nesmíme si dovolit takhle hloupě reagovat

Václav Černý asistoval u druhého gólu, jeho trefa nebyla uznaná kvůli ofsajdu. Budete chválit?

„Viděli jste, že jak Václav Černý, tak Patrik Schick jsou hráči, kteří si přivezli dobrou formu z klubů. Pokoušejí se o souboje jeden na jednoho, o přečíslení. Vašek má formu a jsme za to rádi. V tom tempu, v jakém se utkání hrálo, měl toho plné zuby. Bylo v plánu ho střídat ještě dřív.“

Prvním gólem vám pomohl Adam Hložek, ale do půl hodiny střídal. Jak na tom je?

„Je v péči lékařů. Uvidíme, jaký bude jeho stav dál.“

Už na začátku jste si pochvaloval čisté konto, které jde pravděpodobně za stopery Tomášem Holešem a Ladislavem Krejčí. Jsou jejich výkony pozitivním signálem?

„Jsme rádi, že kluci jsou hlavně v pořádku, musíme kontrolovat jejich zdravotní stav. Uvidíme v sobotu po regeneračním tréninku a vyšetření, jestli budou v pořádku a schopno nastoupit za tři dny. Ale souhlasím, odehráli velmi dobrý zápas.“

Přesto v závěru se lehce rozjely emoce. Proč tomu tak bylo?

„Nikdo nechce prohrát, proto se to trochu ke konci vyostřilo. Nesmíme si v kvalifikaci dovolit takhle hloupě reagovat (Coufal dostal žlutou), to byla chyba. Ale zákrok na Provoda byl na červenou, to bylo jasné. Nejde víc faulovat.“

V pondělí budete čelit silnému Chorvatsku. Uvažujete o větším zásahu do základní sestavy?

„I když to tak nevypadalo, protože jsme kontrolovali hru, šlo o fyzicky náročné utkání. Proto budeme kontrolovat hráče, jaký bude jejich zdravotní stav a kondice. Každý post máme zdvojený, to je výhoda. Ale první předpoklad je, aby hráči, kteří dostanou příležitost v pondělí, byli stoprocentně zdravotně v pořádku. Pak budu řešit další věci.“