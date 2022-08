Legendy o Baníku i West Hamu: Tady šachty, tam doky. A tvrdí chlapi

Přes dvě stě ligových zápasů za Baník, štace ve West Hamu, reprezentační starty, obrovská popularita u fanoušků, dlouhodobě vysoká výkonnost, upřímné kamarádství... Luděk Mikloško (60) a Jan Laštůvka (40) mají tolik společného, že by byla škoda, kdyby mluvil jen jeden. Proto jsme k dvojrozhovoru pozvali dvě opravdové legendy stoletého slezského klubu, které se při téměř hodinovém usměvavém povídání shodly: „Ostrava by si zasloužila evropské poháry.“

Na recepci na Bazalech se vesele zdraví jako opravdoví přátelé. Rozumí si, doplňují se, často se smějí. Věkový rozdíl dvaceti let není absolutně znát. A když jsme u těch kulatin… Neslaví je pouze Baník, připili si nedávno i Luděk Mikloško s Janem Laštůvkou. Součet roků? Rovná stovka.

To je docela symbolika vzhledem k oslavám Baníku, ne?

Mikloško: „Vidíte, ani mě to nenapadlo, je to hezké.“

Laštůvka: „Spíš je to šílené číslo.“ (smích)

Co klubu popřejete?

Mikloško: „Popřál bych Baníku, aby se dostal tam, kam podle mě patří a kde v minulosti vždycky byl. To znamená, aby se do Ostravy vrátily úspěchy, tituly, evropské poháry. Cesta k tomu je dlouhá, chce trpělivost, ale jiné přání ode mě nemůže zaznít, protože jde o jeden z největších klubů v republice. Měl by hrát nahoře pravidelně.“

Laštůvka: „Já bych hlavně Baníku popřál stálého majitele, který bude mít pořád chuť, jakou má teď, a bude zdravý. Kdysi se majitelé střídali a nebylo to dobré. A našim fanouškům, kteří jsou nejlepší v republice, přeju, aby chodili na Baník, který hraje na nejvyšších příčkách a podívá se do pohárů.“

Je důležité pro hráče, kteří do Baníku přijdou, aby znali klubovou historii, pochopili DNA a ostravskou identitu?

Laštůvka: „Za mě jednoznačně. Byli jsme všichni na promítání různých filmů a dokumentů o Baníku, kde podle mě kluci odjinud mnohé pochopili. Nejen co se týče hráčských legend, ale i lidí, kteří se kolem něj pohybují a milují ho. Třeba pan Nohavica a podobně. Často se říká, že Sparta nebo Slavia není pro každého, ale to platí i o Baníku. Není to tu pro všechny.“

V Anglii, kolébce fotbalu, kde jste působili, je všechno ještě umocněnější, že?

Mikloško: „Tam se narodí dítě, a když začne trošičku chápat, už je zasvěcováno do historie klubu, kterému fandí otec. Fanoušci mají svůj tým v lásce na celý život, neexistuje, že by se převlékli. A vůbec nezáleží na tom, jestli jde o klub z Premier League, nebo o tým, který postupně spadne třeba do čtvrté ligy. Lidé jsou věrní, váží si té příslušnosti. Historie je tam nejvíc.“

Kdy jste poprvé začali cítit, jak velký je Baník fenomén pro Moravskoslezský kraj? Luděk dorazil v patnácti z Hané, zato Honza jako Karviňák v tom vyrůstal.