Co zápas, to gól! Produktivní Slavia vítězí a tepe podle Teclovy ráže

Přes počáteční překvapivý nezdar se Slavia přenesla, po pěti kolech už vede – kvůli Plzni neúplnou – ligovou tabulku, přičemž za čtyři poslední zápasy nasázela svým soupeřům závratných osmnáct branek. To dělá 3,6 gólu na zápas, zdaleka nejlepší produktivita v celé soutěži.

Pod tímto nástupem mužstva Jindřicha Trpišovského je nejvýrazněji zaznamenán přínos Stanislava Tecla. Jeho čtyři góly a jedna asistence z něj dělají společně s dalšími třemi hráči nejproduktivnějšího hráče ligy. Mezi střelci je o jeden zásah druhý za kolegou Mickem van Burenem, toho času půjčeného právě ze Slavie do Liberce.

„Jestli slyšíte tlouct srdce, je to to Standovo pro Slavii,“ zjihnul nad dalším Teclovým povedeným výkonem po vítězství 4:0 v Brně kouč Trpišovský. Jihlavský odchovanec kromě gólu a asistence připravil i další trefu: tu vlastní Jiřího Texla, kdy šikovným uvolněním a rychlou přihrávkou na nabíhajícího Oscara Dorleyho uvedl obranu Zbrojovky znovu do krize. I čtvrtý gól, který vsítil Christ Tiéhi, rozjížděl on.

Díky předchozímu hattricku Pardubicím se tak Tecl pohybuje na samé špici nejproduktivnějších ligových hráčů. A podle průměrné sbírky gólů a asistencí na jedno utkání mu počtem odehraných zápasů konkuruje jen sparťan Tomáš Čvančara: shodně čtyři starty, pět bodů, což znamená 1,3 bodu na utkání.

Tecl má ale ještě něco navíc, co ho od jeho konkurence v tuto chvíli odlišuje, a co by člověk ještě před pár měsíci netipoval, protože měl slávistického útočníka patrně uloženého jako nenapravitelného zabijáka i těch největších šancí. A to je úspěšnost střelby.

Na čtyři branky mu stačilo pouze sedm pokusů, což dělá 57,1 procenta dobře mířeného střeleckého umění. Například takový Van Buren, s pěti trefami aktuální lídr ligových kanonýrů, zasypává brány soupeře mnohem častěji. Dohromady celkem třináctkrát, takže mu úspěšnost klesá ke 38,5 procentům navzdory faktu, že má o gól víc než Tecl. S tímhle zápalem teď zítra vletí na Teplice.