Je to moje chyba, hlesl Priske po ztrátě Sparty. Přístup hráčů vidí

Znovu inkasovaný gól v prvním poločase. Třetí ligová ztráta v sezoně, druhá za sebou. Sparťanská forma se vytrácí. „Bylo to špatné,“ konstatoval trenér Brian Priske. „Musím tým dostat na úplně jinou úroveň. Beru tohle na sebe, je to moje zodpovědnost,“ hlesl dánský kouč po remíze 1:1 v Jablonci.

Od Mladé Boleslavi mají výkony Sparty sestupnou tendenci a tenhle byl dost možná nejhorší za vašeho působení. Co vám to ukazuje?

„Souhlasím, že to z naší strany bylo tentokrát velmi špatné. Nedařilo se nám v obraně ani v útoku. Musím říct, že v kabině jsme všichni zklamání. Nevím, jestli to brát jako varování, ale každopádně se musíme znovu postavit na nohy a zlepšit naše výkony.“

Tým i přes početní převahu nevypadal dobře. Jako by mu chyběl zápal, chuť soupeře dorazit. Co jste říkal na jejich body language?

„Ano, všechno to vidím a čtu, jak hráči vypadají. Takže ano, vím, jak k tomu hráči přistupovali. Mohlo to dopadnout ještě hůř, kdyby Jablonec využil svoji obrovskou šanci. Ale beru za to veškerou zodpovědnost. Je to moje chyba. Takto jsem to sdělil i hráčům v kabině.“

Fanoušci po utkání volali po tom, aby hráči bojovali za Spartu. Co jim vzkážete?

„Mám naše fanoušky rád, jsou skvělí, na začátku sezony nás podporují všude možně a je z jejich strany fér, když nám dají najevo nespokojenost, po takovém výkonu. Ale musím říct, že hráči chtějí bojovat za Spartu, o tom jsem přesvědčený. Dneska to však byla záležitost naší kvality. Zkrátka jsme ji neměli. Ať už se bavíme o technickém provedení, rozhodování hráčů na hřišti či práci bez míče.“

Cítíte, že by po dvou nepřesvědčivých zápasech tým potřeboval ještě posílit?

„Nechci mluvit o nových hráčích či o něčem takovém. To je naše interní starost. Nyní pracujeme s kádrem, který máme k dispozici a moje práce je, abych ho zlepšil. A dostal je na lepší výkonnostní úroveň. Ale samozřejmě, že s lidmi, kteří mají přestupy na starosti, spolu komunikujeme.“

V šesti kolech je to už třetí ztráta bodů, kdežto vaši rivalové Slavia a Plzeň tolik body neztrácí. Co to znamená pro vaše sezonní cíle?

„V tuto chvíli ještě nevíme, co to znamená. Abych se přiznal, nekoukám se na Slavii či Plzeň. Dívám se na Spartu a jsem zklamaný, když nezískáme všechny tři body. To je náš současný problém. Ještě zbývá dost zápasů a my se musíme zlepšit. A přijít na to, proč jsme v Jablonci ztratili body.“