Někteří asi nevědí... Moderátor ČT se diví číslu Vlkanovy. Proč si ho vzal?

Všiml si toho televizní moderátor Jakub Železný a Vlkanovu zkritizoval na sociální síti Twitter: „To číslo za to nemůže. Někteří sportovci ho nosí. Asi nevědí. Fans jednoho týmu to číslo pár let zpět vyřvávali s gustem plus gestem, co mrazí. Ti věděli. Pan Vlkanova se dle webu Plzně v Lize mistrů těší na Bayern Mnichov. Kéž mu vvjasní (ne)vhodnost jistých číselných kombinací.“

Železný mluvil o sparťanech. Na Letné působil mezi roky 2017–2019 Rumun Bogdan Vatajelu, na dres si zvolil právě osmaosmdesátku. Je známé, že mezi sparťanskými chuligány jsou ultrapravičáci, ti s gustem (a gestem) situace využili.

Záložník se však rozhodně nechoval jako radikál – ostatně toto číslo navléká například i hokejista David Pastrňák. Rovněž Vlkanova má jasné a pochopitelné vysvětlení. V Hradci měl léta osmičku, tady musel volit jinak. „V Plzni je vyřazená coby pocta Davidu Limberskému. Takže jsem si jednu přidal,“ vysvětlil reprezentant.

S nevšedním – spíše hokejovým – číslem není Vlkanova v lize zdaleka sám. Třeba hned pětkrát se objevuje 99, již zbožštil Wayne Gretzky, ten největší.

Jednou se sem vrátím! Koukněte se, jak se Vlkanova loučil s Hradcem Video se připravuje ...

Možná nejvíce „proslavil“ 99 ve fotbale Pavel Hapal. Nynější trenér se vrátil z ciziny do Čech, přijal nabídku Sparty. V Lize mistrů nastoupil v březnu 2000 v Lize mistrů proti Barceloně. V poslední minutě mohl z pokutového kopu rozhodnout. Nedal – a z protiútoku překlopili Katalánci skóre na 2:1. „Ta penalta mě na Spartě pohřbila,“ vzpomínal Hapal.

Přesto má následovníky. „Devítka nebyla volná, devatenáctka také ne, devětadvacítka také ne, tak jsem si ji vzal. Líbí se mi,“ objasnil jablonecký útočník Václav Sejk.

Dostalo se také na Jaromíra Jágra. Zlínský Jakub Janetzký si nabral numero 68. Udělal tak pro svého strýce, který ještě v šestačtyřiceti kopal a nosil Jágrovu značku. „Navzájem se sledujeme a řekli jsme si, že budeme mít oba na dresu tohle číslo,“ prozradil.

Na radaru je rovněž připomínka Dominika Haška. Je pozoruhodné, že jeho 39 nenavlékají gólmani, nýbrž hráči z pole. Na triko si ho vybral sparťanský útočník Lukáš Juliš či záložník Pardubic Dominik Janošek.

Na druhou stranu chybí provokativní 69, již natahoval sparťan Lukáš Vácha.