Probuzený Žák králem iSport Indexu! Dal první hattrick, Jarošík ho chválí

Desáté ligové kolo se Teplicím povedlo opravdu nevídaně, když doma nasázely pět gólů po více než čtyřech letech. Celkový vítěz Žák (8,92) porazil svého spoluhráče Tomáše Vondráška o pouhé dvě setiny (8,9). Jako první tým, kromě Slavie, která doma drtí soupeře, dosáhly Teplice na první dvě místa iSport Indexu ligového kola.

„Spousta lidí nebo fanoušků ho moc nezná, ale mohli jste vidět, že je pracovitý, oddaný, miluje ten sport. Chce se prosadit a dokázat si, že i v tomhle věku, kdy do ligy nepřicházel jako nějaký junior, na to má. Jsem rád, že naplňuje naše předpoklady,“ byl spokojený trenér Jarošík. „Samozřejmě hattrick, to je nadstandard. Ale strašně mu to přeju, protože je to ohromně pracovitý a hodný kluk.“

Vše o iSport Indexu čtěte ZDE>>>

V zápase s trápícími se Pardubicemi si připsal teplický šutér více střel (4) než za dosavadní průběh FORTUNA:LIGY. Nejvíce bodů si připsal do iSport Indexu právě za střely (8,06). Kromě toho Žák bodoval díky soubojům (0,62) a driblinkům (0,24), naopak za přihrávky si žádné body nepřipsal.

Teplický forvard vstřelil všechny tři góly po krásných přihrávkách od spoluhráčů. Vážil si nejen jich, ale i celkového výkonu svého týmu.

„Šlo vidět, že jsme dneska dominovali, byli jsme na míči, měli spoustu šancí. I pro nás vepředu je lepší, když tam máme takový servis. Dostal jsem to třikrát krásně nachystané. Na první gól od Šhejby (Jan Shejbal), Truby (Daniel Trubač) mi to krásně prostrčil před druhým gólem. Potom ještě Vachy (Tadeáš Vachoušek), to už byla taková třešnička. Měl vlastně druhý ligový zápas, mohl dát sám gól, klobouk dolu před ním, že se takhle zachoval a nachystal mi to do prázdné brány,“ líčil Žák.

Na průběžné první místo iSport Indexu se po desátém kole FORTUNA:LIGY posunul jablonecký kanonýr Jan Chramosta. Ten si v domácím utkání proti Zbrojovce připsal dva přesné zásahy. Kanonýr ze severu Čech má vskutku vynikající formu, a jestli mu vydrží zdraví, tak může atakovat svůj střelecký rekord v české nejvyšší soutěži.