Berkovec držel Brno: Týden nemusíme trénovat rohy, šílené. Ale dole nejsme

Proč ten propad?

„Pořád jsme nováček. Musíme brát naši situaci. Měli jsme dobrý start, na to bych nezapomínal. Teď se nám to sešlo takhle bez bodu, ale máme jich čtrnáct, což není špatné. Nejsme dole, ale musíme se snažit sbírat všude.“

Co vám chybělo proti Hradci?

„Jeli jsme sem s nějakým záměrem, který se nám dařil. Dali jsme gól, což jsme chtěli. Ale pak musím říct, že nás Hradec zamknul slušně.“

Ano, během první půle kopal dvanáct rohů.

„Bylo to pekelný, bylo to strašný, šílený. Přiznám se, že jsem ještě něco takového nezažil. Teď nemusíme týden trénovat rohy. Kuba Rada má dobrou levou nohu, smrděla každá standardka. Všechny jsme odvrátili, ale nakonec to vyústilo v penaltu, z které Radič vyrovnal.“

Hradec Králové - Brno: Rada se štěstím propálil Berkovce, 1:1! Video se připravuje ...

Neměl jste ji na ruce náhodou?

„Musím říct, že byla jasná, uznávám. Na Radiče jsem se připravoval, viděl jsem nějaká videa. Bylo vidět, že čeká, pak to pošle na druhou stranu. Snažil jsem se držet do poslední chvíle, ale šel jsem do střední výšky, myslel jsem si, že to tam utáhne. On to dal níž. Nebyl to takový zákrok, jak bylo potřeba.“

Trenér Richard Dostálek kritizoval mužstvo za chyby v defenzivě, za bohorovnost. Souhlasíte?

„Ani bych nekritizoval. V prvním poločase tam nějaké byly, ale dvanáct rohů je prostě hodně. I já jsem udělal chybu, padá to na všechny. Kdybychom to dotáhli na remízu 1:1, tak je všechno v pohodě. Ale na konci, kdy chtěl každý vyhrát, a tak to bylo nahoru a dolů, jsme inkasovali po standardce.“